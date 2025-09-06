Las puertas de la titularidad se abren para Mosquera en el Arsenal

Cristhian Mosquera firmó este verano por el Arsenal, el club que más ha apostado por mejorar su defensa en toda Europa, a sabiendas que tendría una competencia enorme para disputar minutos, aunque sabiendo que los equipos ingleses importantes juegan muchos partidos al año. Su rol, teniendo en cuenta la presencia de la pareja formada por William Saliba y Gabriel Magalhães, es el de suplente, pero ya ha dejado buenas sensaciones en los minutos que ha jugado y ahora se le pueden abrir las puertas del once en las próximas semanas.

La razón es la lesión de Saliba, que según apunta L'Equipe podría perderse por lesión entre tres y cuatro semanas de campeonato, abriendo la puja por acompañar a Gabriel. En ella se encuentra el exjugador valencianista, que es una de las alternativas 'naturales' de Mikel Arteta para un puesto en el que tiene a varios futbolistas versátiles y que pueden jugar tanto de central como de lateral.

Mosquera tuvo que salir contra el Liverpool en el último partido de la Premier League y, a pesar de que el conjunto de Anfield se lo llevó gracias al gol de falta directa de Dominik Szoboszlai, su actuación fue realmente buena. Mosquera tuvo que medirse al vigente campeón inglés defendiendo la camiseta de la gran alternativa al trono y lejos de hacerse pequeño demostró que tiene madera de central de equipo de la élite europea.

Piero Hincapié, su gran rival

El Arsenal hizo sobre la bocina el fichaje de uno de los defensores más prometedores de Europa firmando a Piero Hincapié del Bayer Leverkusen, al que pagará obligatoriamente 52 millones de euros a final de temporada. Su caché es más alto que el de Mosquera, pero en princpio el futbolista de Alicante tiene una ventaja sobre él: es diestro. Arteta ha apostado por uno de cada perfil hasta ahora: William Saliba (diestro) y Gabriel Magalhães (zurdo), por lo que dado que es el francés el futbolista lesionado parece que el exjugador del Valencia CF tiene una ligera ventaja sobre el ecuatoriano, cuya pierna hábil es la izquierda.

Titular en la Sub21

Donde Mosquera es un jugador indiscutible es en la Selección Española Sub21. El jugador criado en la cantera del Valencia CF lo fue en el último encuentro, compartiendo además eje de la zaga con Yarek Gasiorowski, que también ha salido del club en este último mercado de verano. En el parón, además, ha entrenado alguna sesión con la absoluta a las órdenes de Luis de la Fuente.