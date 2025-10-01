Los próximos partidos del Valencia CF: fechas clave, jugadores lesionados y expectativas

El mes de octubre se antoja como un tramo decisivo para la temporada del Valencia CF. En las próximas semanas el cuadro dirigido por Carlos Corberán se enfrentará a dos rivales directo, así como dos encuentros de campanillas, con derbi autonómico incluido. Cuatro partidos que pueden marcar el deveneri del conjunto valencianista hasta final de año.

La derrota frente al Real Oviedo ha convertido los puntos en una necesidad mayúscula para el Valencia CF. Los blanquinegros intentan consolidarse en la parte alta de la clasificación y mantener vivas sus opciones europeas. Girona y Alavés, rivales directos por la zona media, serán los primeros exámenes. Después, un derbi siempre exigente ante el Villarreal. Y, finalmente, el reto más duro: visitar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El margen de error es mínimo. Cada punto cuenta.

Girona – Valencia CF – J8 – 4 de octubre a las 16:15 horas

A priori se antoja como un duelo directo la visita a Montilivi, la necesidad del Valencia CF por olvidar los tropiezos recientes hace de que este partido sea trascendental.

Enfrente el Valencia CF tendrá al colista de LaLiga EA Sports en la jornada 7, pero con unas sensaciones en línea ascendente tal y como aseguró Míchel González tras los últimos resultados de los catalanes.

No obstante Montilivi es un campo complicado para el Valencia CF, donde solo ha ganado en dos de las últimas cinco visitas. El pasado curso el duelo se saldó con un 1-1 con goles de Stuani y de Diego López.

Bajas Girona FC: Juan Carlos Martín, David López y Van de Beek

Alavés – Valencia CF - J9 - 20 de octubre a las 21:00 horas

La visita a Mendizorroza será la segunda consecutiva para el Valencia y, de nuevo, ante un rival directo en la lucha por la permanencia a estas alturas de la temporada. Será otra buena oportunidad para que el Valencia CF cambie su cara lejos de Mestalla.

Lo que ocurra una semana antes en Montilivi será clave para saber si la dinámica del Valencia CF de Carlos Corberán se hunde o empieza a mirar para arriba.

Vitoria tampoco es una plaza sencilla para el Valencia, ya que no gana desde 2017, desde entonces; tres derrotas y dos empates.

Bajas Alavés: Mariano Díaz.

Valencia – Villarreal CF - J10 - 25 de octubre a las 21:00 horas

Este será el primer gran Derbi para el Valencia CF en la temporada 2025/26. Un partido siempre especial y más con el regreso de muchas caras conocidas como Marcelino García Toral y Dani Parejo. Aunque groguets y blanquinegros no luchen por los mismos objetivos, ganar este partido siempre supone un extra.

Este sería el primer gran examen tras tres rivales, a priori, de permanencia y donde el Valencia tendría que dar la cara, rindiendo a su máximo nivel para sacar los tres puntos. De hecho, el Villarreal es un rival propicio en Mestalla según los precedentes: 3 victorias y dos empates.

Bajas Villarreal CF: Kambwala, Logan Costa, Pau Cabanes y Pau Navarro

Real Madrid – Valencia CF - J11 - 1 de noviembre a las 21:00 horas.

Por último el Valencia CF de Corberán despedirá octubre y dará inicio a noviembre con la visita al Santiago Bernabéu. Solo unos días después del Clásico contra el Barcelona, el Valencia puede ser juez de la situación del equipo de Xabi Alonso.

No obstante siempre es un partido peligroso, por cómo pueda estar el Madrid. Sin embargo el equipo de Corberán ya conquistó la capital el pasado curso con una victoria in extremis y que terminó por deprimir a un Madrid que entró en barrena en el resto de competiciones, perdiendo todas las opciones de título progresivamente. Una victoria en Madrid daría prestigio y confianza al equipo.

Bajas Real Madrid: Alexander Arnold, Carvajal, Rudiger.

Vía: Superdeporte