Protagonismo valencianista en la victoria de la selección española sub19

Comenzaba la sub-19 su participación en el Torneo Pinatar Arena precisamente ante la selección frente a la que jugó la final del Europeo disputado este verano en Rumanía. A las órdenes de David Cubillo, España buscó resarcirse de aquel partido apretando a los jugadores de Países Bajos desde el principio con un Dani Yáñez que imprimía peligro y velocidad en estos primeros compases. El partido tuvo protagonismo valencianista con el debut de Carlos Alós, que fue titular. Rubén Muñoz, el otro valencianista de la lista, tendrá que esperar su oportunidad.

Antañón fue el primero en probar a El Hani con un potente disparo desde fuera del área. El guardameta del Ajax tuvo que emplearse a fondo sacando una gran mano para enviar su disparo a saque de esquina. Era el minuto 9. Tras esta ocasión, el encuentro entró en unos minutos de dominio compartido entre ambos combinados pero sin peligro cerca de las porterías. Hasta que Gürbüz, imitando a Antañón, testó a Simón desde fuera del área con idéntica respuesta del cancerbero del Athletic. Estirada y balón despejado.

Arnun estuvo a punto de romper el empate en el Pinatar Arena con un testarazo que volvió a mostrar la calidad de El Hani defendiendo la portería neerlandesa. A diez minutos del final del primer tiempo, de falta, Juan Hernández, probaba suerte sin premio. La calidad y velocidad de los jugadores españoles provocaron múltiples faltas de los de Adil Ramzi. El palo también impidió el primero del partido tras el remate a la media vuelta de Xavi Espart. Los de Cubillo no bajaron el ritmo, con hambre e intención para conseguir el tanto que no llegó en los primeros cuarenta y cinco minutos.

La iniciativa, esta segunda mitad, volvía a llevar los colores de España. Yáñez remató de primeras un ataque inicial en velocidad y Juan Hernández volvía a llevar peligro al lanzamiento de una falta.

En el minuto 52 el partido se volvió loco con un doble penalti a favor de España. Primero, en jugada individual de Diallo. Fue el encargado de tirar la pena máxima recibida y en el rechace tras el fallo, nuevo penalti señalado por Martínez Montalbán sobre Salinas, que lanzó Yáñez y que esta vez sí acabó en el fondo de la red.

El gol de ventaja no era suficiente para España. Quería más y así peleó con intensidad durante los minutos siguientes al gol con Diallo muy activo. Juan Hernández ponía las faltas con peligro, Portea la cruzada con poca potencia y Arnun disparaba al cielo murciano. El equipo carburaba bien colocado con Países Bajos sin encontrar su sitio en el verde del Pinatar Arena. Cubillo tiró de pizarra en el minuto 67 realizando un cuádruple cambio, dando entrada a Navarro, Sergio Esteban, Morante y Sergio Martínez. El balón parado volvía a ser protagonista en las botas de Yáñez que se topó con El Hani.

Nuevo doble cambio en las filas de España en el minuto 82, con Dani Yáñez y Juan Hernández dejando su sitio a Agudín y a Paco Cortés. Portea gozó de alguna más en estos últimos minutos de un partido en el que España mostró su calidad para empezar su andadura en el Torneo Pinatar Arena sumando de tres.

La segunda jornada del torneo para el combinado nacional será el próximo sábado, 6 de septiembre, ante Inglaterra.