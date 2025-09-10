La profesión oculta de Justin Kluivert

Hace ya tres temporadas que Justin Kluivert no es jugador del Valencia CF, pero en Mestalla todavía se le recuerda y se le guarda un cariño especial. El neerlandés, que estuvo cedido en la campaña 2022/23, se ganó el cariño del valencianismo gracias a su compromiso dentro del campo que, además, acompañó con cifras más que decentes: ocho goles y dos asistencias en total. El cariño con el que siempre hablaba del Valencia y su afiicón también fue clave en la buena relación.

Precisamente su buena campaña le hizo estar completamente fuera del alcance del Valencia CF a nivel económico, y Kluivert recaló en el Bournemouth inglés, club en el que juega desde entonces. Mal no le va, y es que si en su primera temporada ya dejó pinceladas de lo que puede ofrecer con nueve goles y dos asistencias, el curso pasado fue el de su explosión definitiva, erigiéndose como uno de los líderes del ataque del Bournemouth. Terminó la temporada con 13 goles y 8 asistencias.

Y además de su buen rendimiento sobre el terreno de juego, un excompañero suyo ha desvelado otra profesión en la que el futbolista neerlandés se desenvuelve bien. Milos Kerkez, jugador fichado este verano por el Liverpool, explica en una charla junto a varios compañeros de equipo que era Justin Kluivert su barbero mientras convivieron en Bournemouth.

"Mi barbero era Kluivert, él me cortaba el pelo", dice Kerkez ante la incredulidad de sus compañeros, uno de ellos Giorgi Mamardashvili, que también coincidió con Kluivert pero no aportó información sobre la faceta de peluquero del atacante.

Otro verano con ofertas

Para Kluivert ha sido un verano con ofertas para abandonar el Boirnemouth, aunque finalmente se terminó quedando. Uno de los interesados fue el Bayer Leverkusen, que tras perder a Wirtz pensó rápidamente en Kluivert. Fue una petición de Ten Hag, entonces entrenador, pero las negociaciones no fructiferaron.