Problemón para el Espanyol contra Madrid y Valencia por "malísimo"

El arbitraje español deja mucho que desear. Jornada tras jornada y prácticamente en todos los partidos, los colegiados cometen errores grotescos. Lo peor es que, en muchas ocasiones, el VAR perjudica más de lo que ayuda. Tan claro como el mal nivel de los árbitros es que los jugadores no colaboran lo más mínimo: piscinazos, simulaciones, peleas, insultos y faltas de respeto...

Tomando como ejemplo el partido disputado este lunes entre Espanyol y Mallorca (3-2), Hernández Hernández tuvo más protagonismo de que debiera. Acertó en el penalti de Pol Lozano sobre Mateo Joseph, pero se inventó otro de Raíllo sobre Dolan.

Por si fuera poco, perdonó una agresión de Abdón Prats a Miguel Rubio en la recta final de encuentro. Además, expulsó con merecida roja directa a Pere Milla por decirle, literalmente: "eres malísimo". Da igual que el atacante del Espanyol tuviera razón en su apreciación, ya que son muchos los futbolistas que se han ido a la calle por ese mismo comentario. Cierto también que otros muchos se han salvado por espetarles cosas peores.

Javi Guerra ya fue sancionado por eso

No hay que ir muy lejos para recordar otros "eres malísimo" con consiguiente expulsión, como los de Djené o Saúl Ñíguez. Tampoco se olvidan en el Valencia CF de la roja que vio Javi Guerra por dicho motivo, con Cuadra Fernández como protagonista. Cierto que un encuentro previo, miró para otro lado cuando Vinícius le aplaudió en la cara o le llamaba repetidamente "loco". Fueron dos los partidos que se perdió el valencianista por dicho motivo y ahora se espera que ocurra lo mismo con Pere Milla.

Sanción para Pere Milla

La normativa es clara y esa "actitud de menosprecio o desconsideración" debe ser traducida en una sanción de 2 a 3 partidos. De esta manera, como mínimo se perderá los importantes duelos ante Real Madrid y Valencia CF. El problema es grande, ya que Pere Milla era el máximo goleador del equipo, con tres tantos, en un gran inicio de curso.

Vía: Superdeporte