Problemón del Barcelona sin Lamine Yamal

Sopresa en el entrenamiento del Barcelona a pocas horas del partido contra el Valencia correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga que finalmente se disputará en el Johan Cruyff. Su estrella, Lamine Yamal, no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros en la última sesión previa al encuentro. El motivo de su ausencia son problemas físicos.

Según informa Sport, el jugador no ha saltado al Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper y entrenó en el gimnasio del resto de la plantilla blaugrana debido a unas molestias físicas.

Pendientes de Flick

Una vez finalice el último entrenamiento antes de disputar la 4ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/26, está previsto que Hansi Flick comparezca en rueda de prensa ante los medios de comunicación. Será entonces cuando el técnico alemán pueda ampliar la información al respecto del '10' blaugrana.