La primera aportación de Ugrinic a la espera de su gran oportunidad

No está siendo un comienzo fácil para Filip Ugrinic en el Valencia CF. El centrocampista suizo, segundo traspaso más caro del verano después de José Copete tras pagar el club tres millones de euros al Young Boys, no ha sido titular todavía en ningún partido en lo que va de arranque. Contra el RCD Espanyol, no obstante, tuvo una aportación que podría darle más protagonismo en próximas fechas.

El futbolista helvético dejó su primera asistencia de la temporada. Con el marcador recientemente empatado por los pericos, Carlos Corberán le dio la alternativa e ingresó en el campo en el minuto 60. Solamente dos minutos más tarde, Ugrinic puso un saque de esquina milimétrico para que Hugo Duro volviese a adelantar a los suyos. El centro fue tenso, con algo de rosca y teledirigido a la cabeza de su compañero, una demostración de capacidades a pelota parada.

Alto índice de acierto, poca continuidad de participación

Su presencia en el partido se fue diluyendo conforme el equipo se fue echando hacia atrás para defender el resultado, pero aún así dejó varios datos interesantes. Los dos regates que intentó fueron exitosos, dio un pase clave, ganó cuatro de los cinco duelos a los que concurrió y dejó dos 'tackles' (entradas a ras de suelo). Por contra, solamente dio seis pases en media hora. Cifras que dejan muy claro el altísimo índice de éxito en sus acciones, pero también su poca continuidad en términos de participación en el juego.

Media hora, techo de cristal

El exjugador de Young Boys no ha sido titular aún y la media hora de juego es, de momento, su 'techo de cristal'. En la debacle del Johan Cruyff jugó su máximo de minutos hasta la fecha (33) y contra el Espanyol jugó también 30, sus dos encuentros con más participación. Transcurridas seis jornadas, de hecho, suma un total de 89 minutos divididos entre cuatro encuentros.

El encaje táctico

Ugrinic llegó como un '8' de ida y vuelta, un futbolista capaz de pisar las dos aréas y realizar un desgaste físico importante. No es un centrocampista organizador ni de contemporizar con la pelota, pero que ocupa el mismo espacio que Javi Guerra en el esquema de Carlos Corberán, lo que complica su entrada en el once si no se le da una vuelta al dibujo o a su propio encaje táctico.

Contra el Espanyol fue Pepelu el encargado de jugar junto al pivote posicional (Baptiste Santamaría) en un partido en el que la rotación de Guerra le podía haber abierto la puerta del equipo, pero el técnico apostó por el futbolista de Denia. Está por ver si en el futuro inmediato le da entrada poblando más la medular, busándole su espacio acostado a una banda o si, por contra, sigue con su rol de jugador revulsivo.

