El primer rival del Barça en Liga no puede con un Segunda

El Valencia y el Castellón empataron este sábado en un amistoso en el que el conjunto castellonense puso el juego y dejó las ocasiones para un impreciso Valencia, que en su primer encuentro de la campaña no supo definir con claridad para llevarse el triunfo.

Valencia - Castellón Amistoso VAL 0 0 CAS Alineaciones Valencia Dimitrievski; Thierry, Tárrega, Cenk, Jesús Vázquez; Otorbi, Pepelu, Javi Guerra, Canós; Marí, Hugo Duro. En la segunda mitad jugaron Dimitrievski; Foulquier, Iranzo, Córdoba, Diego Moreno; Hugo González, Guillamón, Pamies, Tejón; Almeida y Rafa Mir, además de Ali Fadal y Álex Serradell en el minuto 73 y Borja Calvo en el 81. Castellón Brian; Chirino, Alberto, Jozhua; Suero, Villahermosa, Moyita, Punzano, Cipenga; Raúl Sánchez, Mamah. En la segunda mitad salieron Gonzalo; Jetro, Óscar Gil, Borikó; José Albert, Calavera, Lottin, Calatrava, Douglas; Seuntjens y De Miguel, además de Yago Indias y Murcia en el minuto 71.

Con los vaivenes físicos propios del arranque de pretemporada, el Valencia no renunció al contraataque, su principal baza ofensiva del pasado curso, aunque se topó con la falta de claridad en los últimos metros, mientras que el Castellón, novel este curso en Segunda tras su ascenso desde la Primera RFEF, tuvo el dominio de la posesión pero no supo concretar en el último pase para crear peligro a la portería de Stole Dimitrievski.

No le pesó al Castellón ser el equipo de menor categoría para querer dominar el partido y presionar alto en los primeros compases de un choque que para el conjunto 'orellut' suponía su segundo test de pretemporada y para los de Rubén Baraja, el primero.

Aunque el Castellón no llegaba con demasiada soltura, la profundidad de Brian Cipenga sirvió para amenazar la portería del debutante Dimitrievski, aunque apenas tuvo que detener un disparo fruto de la combinación de Cipenga con la izquierda y del mediapunta Kenneth Mamah, los más determinantes en el ataque castellonense.

Thierry, que tenía que cerrar al carrilero del Castellón, también aprovechó sus carencias a la hora de volver hacia atrás para impulsar a los suyos. Suyo fue un pase a la espalda de los centrales que dejó solo a Alberto Marí frente a Brian Schwake, aunque no supo definir y el estadounidense rechazó el esférico.

Todavía tuvo una nueva oportunidad clara el Valencia apenas treinta segundos después, cuando Thierry llegó hasta la línea de fondo y puso un centro que remató Hugo Duro -que hizo las funciones más de mediapunta que de '9' puro-, pero Alberto desvió a córner y acabó con el peligro de un Valencia que se desfondó al final de la primera mitad mientras el Castellón crecía en el partido.

Siguió esa misma tónica a la salida de vestuarios pese a haber cambiado a los veintidós jugadores, con la excepción de Stole Dimitrievski. Pero mientras el Castellón continuaba proponiendo, el Valencia tenía las más claras, como una acción de Martín Tejón, que recibió en el balcón del área para ir internándose y quedarse sólo frente al guardameta Gonzalo aunque el portero paró el centrado disparo del extremo.

Tras ello, el Castellón cogió poso y tuvo un par de remates, uno a la salida del córner y otro tras una jugada elaborada, todos ellos de José Albert, pero poco a poco fue bajando la intensidad y dejando paso a Rafa Mir, el gran referente de los de Rubén Baraja en la segunda mitad.

El cartagenero volvió a jugar en el Antonio Puchades, un lugar que conocía bien, y lo hizo sin Hugo Duro de complemento, pero ganando muchos duelos, estando muy participativo y teniendo un par de ocasiones, como la del minuto 61 a centro de Martín Tejón, aunque no logró empalar bien el balón. Ni ese, ni un par de remates más en los últimos instantes del primer partido de pretemporada del Valencia, que dejaron el cero a cero en el marcador.