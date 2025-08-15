El primer objetivo de Corberán antes del cierre de mercado

El Valencia CF 2025/26 echa a andar este fin de semana las órdenes de Carlos Corberán. El entrenador 'milagro' cogerá los mandos de la nave valencianista por primera vez desde la jornada 1 con la ilusión de dar continuidad a su trabajo y hacer al equipo luchar por objetivos más ambiciosos de los que ha tenido en las últimas temporadas. Esto pasa, entre otras cosas, por empezar a sumar puntos desde el principio y construir una dinámica no solo de resultados, sino de confianza en el trabajo.

El mercado está abierto y el entrenador sigue esperando refuerzos, en plural, que dependen en parte de las salidas por una cuestión tanto económica como de fichas disponibles. A pesar de ello, el técnico ya tiene el grueso de las piezas con las que alinear su once tipo y no quiere que el mercado sirva de excusa para retrasar el 'arranque' del equipo.

Corberán lleva desde la temporada pasada, dentro de las limitaciones y la exigencia de tener que ganar muchos partidos en el corto plazo para salvar la categoría, de implantar sus ideas en la plantilla para hacer al equipo más competitivo, rico tácticamente y con ciertas bases asentadas para el curso siguiente. Aunque ha perdido dos piezas clave en la columna vertebral como Christian Mosquera y Enzo Barrenechea, la mayoría de futbolistas que saldrán ante la Real Sociedad ya estaban con él la pasada campaña.

Empezar ganando

El preparador valencianista tiene entre ceja y ceja que su equipo sea competitivo desde el día uno. Quiere aprovechar el buen ambiente que va a haber en Mestalla con el regreso de la Grada de Animación y el crédito que da la afición a su trabajo para empezar generando una corriente positiva, ahuyentar el nerviosismo de que la plantilla no está cerrada todavía y empezar a competir en una tendencia ascendente.

Fantasmas del pasado

El Valencia CF viene de luchar por la permanencia en dos de los últimos tres años, un objetivo que el club y el entrenador pretenden desterrar. La pasada campaña estuvo muy cerca del susto y de no ser por una dinámica con números de Europa tras la llegada de Corberán no se hubiera logrado la permanencia. Uno de los factores que más influyeron en la temporada que hizo el equipo fue su nefasto arranque, que culminó con la peor primera vuelta de la historia de la entidad.

Los números hablan por sí solos, el Valencia tardó seis partidos en conseguir su primera victoria ( y sumó 2 en 19 encuentros), sumando una base de puntos tan pobre que obligó al milagro. Con el mercado abierto, de hecho, solo sumó un punto de doce posibles, empezando la temporada con una rémora que no le permitió salir del bucle.

En la campaña anterior, la mejor de Rubén Baraja en el banquillo, el equipo empezó mucho mejor y le dio para mirar hacia Europa hasta casi los últimos meses. En ese curso el Valencia sumó seis de nueve puntos con el mercado abierto y contó por victorias tres de sus primeros cinco encuentros.