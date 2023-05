"El presidente del Valencia es un hijo de la gran p..."

Paco Roig, expresidente del equipo valenciano, arremete contra Peter Lim "Pienso que se ha llevado dinero de los fichajes. El equipo lo arruina cada vez más, cada vez peor. No entiendo lo que quiere", denunció Roig

El Valencia sigue en una situación crítica luchando por salvar la categoría y en medio de una grave crisis institucional. La afición sigue apoyando al equipo pero está enfrentada a la propiedad que representa Peter Lim por la deriva a la que ha llevado al club.

Y para echar más leña al fuego, el expresidente del club Paco Roig se despachó a gusto con Lim en una entrevista en Plaza Deportiva: "El Valencia está muerto, totalmente muerto. Porque hay un presidente que es un hijo de la gran pu**. No sé qué quiere Peter Lim del Valencia CF. Pienso que se ha llevado dinero de los fichajes. El equipo lo arruina cada vez más, cada vez peor. No entiendo lo que quiere. No viene a Valencia, ha mandado a su hijo. Lo que creo que quiere es sacar dinero con el campo. Peter Lim es un artista de llevarse la pasta", afirmó el exmandatario.

Roig añadió que "Peter Lim no tiene cariño ni emoción por el Valencia CF. Este es un artista de llevarse la pasta. La gente en la vida tiene que tener cariño, emoción, amor; este no tiene nada, es un hijo de puta. Solo piensa en la pasta, se lleva 32 millones de movimiento de jugadores y nadie dice nada. Mientras, el Valencia está cada vez más muerto. Yo puedo decir muchas cosas, pero sin la posesión del Valencia CF no puedes hacer nada. La solución pasa por no comprar el producto Valencia CF. Es decir, no renovar los pases y a tomar por saco".