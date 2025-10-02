La plantilla del Valencia pierde valor de mercado: Datos y curiosidades

La plantilla del Valencia CF ha perdido valor de mercado en este arranque de temporada 25/26. El mal inicio de la competición (8 de 21 puntos) ha provocado que el equipo de Carlos Corberán disminuya su cotización, según la última actualización del portal estadístico 'Transfermarkt'. La plantilla vale 5,5 millones de euros menos que en el mercado de verano, aunque se mantiene como octava de LaLiga. En Europa está en el puesto el 69º al mismo nivel que Stade Rennais, Torino o Leicester. Para encontrar el jugador con más valor de plantilla del Valencia en LaLiga hay que bajar hasta la posición 47º: Javi Guerra.

Los futbolistas que han perdido valor de mercado son Lucas Beltrán (-8), José Luis Gayà (-3), Baptiste Santamaría (-2) y Pepelu (-1,5). El capitán, con 30 años y con contrato hasta 2027, cae de los 9 millones a los 6 millones de euros de junio. Pepelu baja de 9 'kilos' a los 7,5. Santamaría , por su parte, pasa de 7 millones a 5, mientras que Beltrán cae de los 18 a los 10.

Hay otros jugadores a los que su arranque de temporada no les ha pasado factura en valor de mercado y mantienen su cotización según Transfermarkt. Es el caso de los Javi Guerra (25), Julen Agirrezabala (15), André Almeida (10), Largie Ramazani (7,5), Filip Ugrinic (7) o Arnaut Danjuma (4) entre los mejor valorados.

César Tárrega, en alza

También hay subidas. La más significativa es César Tárrega. El joven central del Valencia es uno de los valores en alza del equipo. El de Aldaia ha aumentado su valor de mercado en 5 millones de euros pasando de 10 a 15. También ha credido Hugo Duro gracias a sus goles en este arranque de campeonato. El delantero sube 2 millones saltando de 14 a los 16 actuales. Los otros dos futbolistas de la plantilla con la flecha hacia arriba son Mouctar Diakhaby (+1) de 2 a 3 millones y Copete (+1) de 3 a 4 'kilos' tras su reciente traspaso y contrato hasta junio de 2029.

Vía: Superdeporte