Pepelu: "Nosotros queremos jugar en grandes estadios"

Esta tarde, Pepelu, centrocampista del Valencia CF, ha valorado el hecho de que el equipo tenga que jugar el partido de la cuarta jornada de Liga frente al FC Barcelona en el Estadi Johan Cruyff, con capacidad para 6000 espectadores. Con el beneplácito de la competición, el club catalán lleva el partido al estadio del equipo filial en Sant Joan Despí alegando motivos de fuerza mayor, al no tener las licencias todavía obtenidas para que se disputen encuentros en el remodelado Spotify Camp Nou.

"Eso son cosas que LaLiga dice. Nosotros nos adaptamos, aunque sabiendo que queremos jugador en grandes estadios", comenta el de Dénia en los micrófonos del Chiringuito a la salida de la comida de grupo que ha hecho este miércoles el Valencia.

Pepelu ha preferido centrarse en lo que puede hacer el equipo el domingo 14, a las 21:00 horas, en el duelo del Johan Cruyff. "No podemos hacer mucho más, así que a jugar el partido y a ganar", indica.

Comida de equipo, técnicos y dirigentes

La plantilla de jugadores, junto a los miembros del cuerpo técnico de Carlos Corberán, además de dirigentes, han estado presentes en la comida posterior al entrenamiento en la Ciutat Esportiva de Paterna. El ambiente del vestuario es positivo tras recuperar la senda de la victoria ante el Getafe (3-0) antes del parón y, en especial, contar con la enfermería completamente vacía y todo el grupo a disposición del míster para el choque ante el Barcelona.