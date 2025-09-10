Pepelu sobre la polémica del Johan Cruyff: "Nosotros queremos jugar en grandes estadios"
El centrocampista de Dénia reacciona a la elección del Johan Cruyff como escenario del partido frente al Barcelona con solo cinco días de antelación
Redacción SD
Esta tarde, Pepelu, centrocampista del Valencia CF, ha valorado el hecho de que el equipo tenga que jugar el partido de la cuarta jornada de Liga frente al FC Barcelona en el Estadi Johan Cruyff, con capacidad para 6000 espectadores. Con el beneplácito de la competición, el club catalán lleva el partido al estadio del equipo filial en Sant Joan Despí alegando motivos de fuerza mayor, al no tener las licencias todavía obtenidas para que se disputen encuentros en el remodelado Spotify Camp Nou.
"Eso son cosas que LaLiga dice. Nosotros nos adaptamos, aunque sabiendo que queremos jugador en grandes estadios", comenta el de Dénia en los micrófonos de À Punt y el Chiringuito a la salida de la comida de grupo que ha hecho este miércoles el Valencia.
Pepelu ha preferido centrarse en lo que puede hacer el equipo el domingo 14, a las 21:00 horas, en el duelo del Johan Cruyff. "No podemos hacer mucho más, así que a jugar el partido y a ganar", indica.
Comida de equipo, técnicos y dirigentes
La plantilla de jugadores, junto a los miembros del cuerpo técnico de Carlos Corberán, además de dirigentes, han estado presentes en la comida posterior al entrenamiento en la Ciutat Esportiva de Paterna. El ambiente del vestuario es positivo tras recuperar la senda de la victoria ante el Getafe (3-0) antes del parón y, en especial, contar con la enfermería completamente vacía y todo el grupo a disposición del míster para el choque ante el Barcelona.
- El monumental cabreo de Raphinha
- Amenaza de impugnación del Barça-Valencia
- OFICIAL: el Barça jugará en el Johan Cruyff
- Un debutante atípico: impacto inmediato de Sama Nomoko, el delantero más rápido de La Masia
- Rashford puede pescar en el 'lío' Raphinha
- Está a un nivel brutal, es un extremo con el carácter de Puyol
- Lucas, de Andy y Lucas, pone punto final a la polémica sobre su nariz: 'Se ha hablado de temas maquiavélicos
- La tercera pieza que Flick aún no encaja