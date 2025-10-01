Los peligros que deja la debacle del Valencia-Oviedo

La derrota contra el Oviedo fue tan fea que los tres puntos al final son lo de menos. Es más importante no perder por el camino otras cosas. El Valencia CF necesita por encima de todo que la deblacle del martes en Mestalla no deje secuelas. El partido abrió peligrosas 'heridas' que el club, el entrenador y los jugadores deben cerrar cuanto antes por el bien de la temporada. La bola no se puede hacer más grande. El Valencia está obligado a encontrar soluciones de urgentes, transformar el ambiente enrarecido del martes y enderezar el rumbo de una temporada (8 de 21 puntos) que amenaza con hacerse muy larga si no hay propósito de cambio por parte de todos lo estamentos del club. Todos en mayor o menor medida son responsables.

Cabreo de Corberán

El técnico acabó muy tocado con su primera derrota de la temporada en Mestalla. Sobre todo por las formas. Incluso le dolió más que la goleada del Barcelona. El de Cheste acabó muy decepcionado por el posicionamiento de sus jugadores y todos los desajustes que desencadenaron la desorganización, el desorden y, por consiguiente, los problemas en fase ofensiva y defensiva. Hay que correr hacia atrás.

Apretón público

Por primera vez desde su llegada al banquillo el técnico puso nombres y apellidos en su crítica del juego. El técnico, lejos de generalizar, individualizó y nombró a Baptiste Santamaria, Diego López, Dimitri Foulquier, Luis Rioja y Javi Guerra. No hay que olvidar que el entrenador ya puso la cara por todos y asumió la responsabilidad de la goleada contra el Barcelona. El martes no fue así aunque su intención solo fuera dar una "explicación de fútbol".

Triple cambio

El verdadero señalamiento fue el del triple cambio en el minuto 54 cuando ni siquiera se había cumplido la hora de partido. A Corberán no le gustó nada lo que estaba viendo en el campo y sentó a Javi Guerra, André Almeida y Hugo Duro. El Girona-Valencia del sábado en Montilivis dirá si hay algo más detrás de esa decisión y si alguno pierde la titularidad como así parece.

Pitos al capitán

José Luis Gayà sufrió por primera vez en su carrera los pitos de su propia afición. Cada vez que tocó el balón en el tramo final del partido fue silbado. Una parte de la grada incluso le insultó, provocando la reacción del capitán. La conexión Mestalla-jugadores a la que Corberán ha dado tanta importancia desde su llegada al banquillo el martes no existió.

Silencio institucional

Nadie del club habló en el post-partido. El CEO de Fútbol del Valencia Ron Gourlay estuvo ayer en la ciudad deportiva de Paterna, pero dentro de la normalidad del día a día. No se produjo ninguna charla especial. Ni con el entrenador ni con los futbolistas. Ni en privado ni en público. El escocés no habla desde el cierre de mercado. Hace un mes con el 6-0 de por medio. El viernes le tocará dar la cara de nuevo a Corberán en sala de prensa.

