Paunovic: ""Conozco a Corberán de nuestros tiempos en Inglaterra. Es un gran entrenador"

Veljko Paunovic, comentó este sábado, dos días antes de la visita de los azules al Valencia (Mestalla, 21:00 horas) que los de Carlos Corberán son "un equipo fuerte y muy bien trabajado como bloque".

"Conozco a Corberán de nuestros tiempos en Inglaterra. Es un gran entrenador y tendremos que buscar la respuesta. Vamos con nuestra idea y teniendo el espíritu del otro día ante el Barcelona podemos hacer un partido", aseguró el entrenador carbayón, que coincidió con el preparador del Valencia cuando dirigían al Reading y al Huddersfield, respectivamente.

El Real Oviedo llegará a dicho partido en puestos de descenso tras sumar un triunfo y cinco derrotas en seis jornadas, así que Paunovic considera los próximos partidos ante Valencia fuera y Levante en casa como "dos encuentros que están en el punto de mira del equipo de cara a empezar a sumar con regularidad".

"Estamos cabreados, porque no nos acompañan los resultados, pero el equipo trabaja muy bien y el compromiso diario es máximo", explicó el técnico oviedista, que esta mañana pudo contar con el centrocampista Ovie Ejaria, que suma tres encuentros de baja debido a una lesión muscular.

Preguntado por el debut de Eric Bailly ante el Barcelona, Paunovic puntualizó que no le sorprendió el nivel mostrado por el marfileño porque desde que lo ficharon saben "qué tipo de central es" y que la clave será "cómo se recuperará tras partidos como los del pasado jueves".

El Oviedo viajará a la Comunidad Valenciana este mismo domingo, entrenará por la tarde en la ciudad deportiva del Levante y ya hará noche en Valencia de cara al partido del lunes

Vía: Superdeporte