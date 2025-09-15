¿Qué pasa con André Almeida?

Que algo pasa con André Almeida es un hecho, la pregunta es ¿el qué? El futbolista se quedó sin minutos este domingo en el Estadi Johan Cruyff, encadenando ya tres partidos consecutivos sin vestirse de corto. En el debut liguero ante la Real tampoco fue titular, aunque sí entró en el segundo tiempo para disputar 24 minutos, los únicos que, hasta el momento, registra esta temporada.

Su pérdida de protagonismo es todavía más alarmante teniendo en cuenta que su verano no fue precisamente tranquilo en lo que a rumores de salida se refiere. Cabe recordar que Almeida, tal como informó SUPER, fue puesto en el mercado y su continuidad en el club peligró durante varias semanas. De hecho el Trabzonspor estuvo cerca de ficharlo, pero no hubo entendimiento económico real. En cualquier caso, su renovación nunca fue una prioridad y con el tiempo se ha confirmado. El futbolista y su entorno, tampoco satisfechos del todo con su situación, también entendía que separar caminos era la opción inteligente.

Pero el mercado ya bajó el telón y Almeida, a día de hoy, es uno más de la plantilla aunque su protagonismo haya caído en picado respecto a la temporada anterior. Cierto es que en ciertos tramos de este inicio de curso ha sentido algunas molestias físicas que Corberán ha comentado en rueda de prensa, pero el único partido que realmente se ha perdido por esas molestias fue el 3-0 frente al Getafe. Tanto en la jornada 2 frente a Osasuna como en la 4 ante el FC Barcelona estaba sentado en el banquillo y Corberán decidió no darle minutos. El propio técnico, en la previa del partido, despejó dudas sobre su estado afirmando que Almeida había entrenado "con el grupo" y que "todos están preparados para el partido".

Los fichajes, por delante

Tan evidente es el cambio de estatus de Almeida que los nuevos fichajes parecen haberse colocado por delante en la rotación de Corberán. Santamaría, aunque no comparta exactamente la misma posición, ya acumula dos titularidades, mientras que Ugrinic, un perfil más parecido al de Almeida, ha participado más que el luso desde el banquillo, erigiéndose como una opción más del gusto de Corberán como revulsivo.

En la mediapunta, demarcación que también puede desempeñar Almeida, los elegidos están siendo Diego López y Dani Raba, aunque este último también se quedó sin minutos en el último partido de liga.

¿Operación salida en invierno?

Y si Almeida estuvo en la rampa de salida durante el mercado de invierno, todo hace indicar que volverá a estarlo en el corto mercado invernal que arranca en enero. Su situación, la antes mencionada, ni ha cambiado ni tiene pinta de hacerlo, por lo que ambas partes podrían trabajar para encontrarle al centrocampista portugués un destino lejos de Valencia.

El club, eso sí, parte con la idea de recuperar buena parte de la inversión que hizo con Almeida, por quien pagó una cantidad cercana a los ocho millones de euros.

Su compatriota Thierry, la nota positiva

Thierry Rendall fue la única luz en la trágica noche de Barcelona. El portugués volvió a los terrenos de juego 322 días después. El lateral del Valencia, recuperado de su rotura del ligamento cruzado anterior, regresó a la competición ante el FC Barcelona en el Estadi Johan Cruyff en su programada vuelta progresiva a la competición.

