"En el parón hay que analizar lo que mejorar y volver con la cabeza limpia"
Pepelu, que recuperó la titularidad en Montilivi, confía en que el equipo se recupere tras los encuentros internacionales
Hugo Ferrer
El centrocampista del Valencia Pepelu apuntó que en el parón de selecciones el equipo debe "analizar lo que hay que mejorar" y "volver con la cabeza limpia para el próximo partido", que será contra el Alavés el lunes 20 de octubre.
Después de acumular dos derrotas seguidas ante el Real Oviedo y Girona, el jugador de Dénia aseguró en declaraciones a los medios del club que "todas las derrotas duelen" y que "el equipo está muy dolido".
"Sabíamos que veníamos de una derrota complicada y teníamos que dar un paso más. No hemos salido como teníamos que salir y recibir otro mazazo en balón parado, duele. Hay que hacérselo mirar", dijo Pepelu, que esta vez salió de titular.
Domingo de descanso
El Valencia regresará a los entrenamientos este lunes a las 17 horas a la Ciudad Deportiva de Paterna.
Vía: Superdeporte
