"En el parón hay que analizar lo que mejorar y volver con la cabeza limpia"

Pepelu, que recuperó la titularidad en Montilivi, confía en que el equipo se recupere tras los encuentros internacionales

Corberán: "¿Preocupado? Me ocupo y mi compromiso es máximo"

Carlos Corberán no se muestra preocupado tras perder en Girona / Perform

Hugo Ferrer

El centrocampista del Valencia Pepelu apuntó que en el parón de selecciones el equipo debe "analizar lo que hay que mejorar" y "volver con la cabeza limpia para el próximo partido", que será contra el Alavés el lunes 20 de octubre.

Después de acumular dos derrotas seguidas ante el Real Oviedo y Girona, el jugador de Dénia aseguró en declaraciones a los medios del club que "todas las derrotas duelen" y que "el equipo está muy dolido".

"Sabíamos que veníamos de una derrota complicada y teníamos que dar un paso más. No hemos salido como teníamos que salir y recibir otro mazazo en balón parado, duele. Hay que hacérselo mirar", dijo Pepelu, que esta vez salió de titular.

Domingo de descanso

El Valencia regresará a los entrenamientos este lunes a las 17 horas a la Ciudad Deportiva de Paterna.

Vía: Superdeporte

