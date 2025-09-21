La pareja Tárrega-Diakhaby crece y hace crecer al Valencia CF

Está siendo un inicio de LaLiga bastante irregular del Valencia CF, fiel a su dinámica con la que convive desde hace ya demasiado tiempo de sacar resultados positivos en Mestalla y pésimos cuando juega como visitante. Los cinco partidos disputados hasta la fecha hablan por sí solos: 7/9 en Mestalla y 0/6 a domicilio. Números que, si bien pueden ser suficientes para no sentir el aliento del descenso, son incompatibles con objetivos europeos. En cualquier caso, más allá del rendimiento como local y como visitante, Carlos Corberán parece haber encontrado un patrón que está dando resultados: La pareja de centrales 'César Tárrega-Mouctar Diakhaby'.

Tras resignarse a empezar los primeros partidos de liga desde el banquillo, Diakhaby se ha ganado definitivamente su regreso al once. Su rendimiento le avala, especialmente cuando tiene al central de Aldaia a su lado, y es que los datos así lo confirman: Mouctar y César han compartido zaga en línea de cuatro en dos ocasiones esta temporada, y ambas han concluido en victoria con portería a cero, la primera ante el Getafe y la segunda este sábado frente al Athletic. Frente al Barça en el Johan Cruyff también compartieron defensa, pero en línea de cinco junto a Copete.

De menos a más ante el Athletic

El Valencia no disputó ante el Athletic precisamente su mejor partido, y mucho menos en la primera mitad en la que el conjunto de Carlos Corberán fue claramente superado. Sin embargo, el equipo resistió gracias a un gran Julen Agirrezabala, que se reivindicó tras lo sucedido ante el Barça, y al rendimiento ascendente de la pareja de centrales. Tárrega concluyó el choque con seis despejes, cinco 'tackles', dos intercepciones, 8/10 duelos ganados y un 82 por ciento de acierdo en el pase, además de lograr no ser regateado en todo el partido.

Diakhaby, por su parte, completó ocho despejes, un 'tackle', ganó 6/8 duelos y tuvo un 90 por ciento de acierto en el pase. Como César, no fue regateado en todo el partido. Juntos están creciendo como compañeros de zaga y, lo más importante, están haciendo crecer al Valencia, que ahora debe trasladar esa imagen a los partidos lejos de Mestalla.

La pareja de la temporada

Lo que parece estar claro es que, salvo en partidos destinados a rotaciones, Diakhaby y Tárrega se han asentado como los dos centrales de Corberán a lo largo de la temporada. José Copete, fichado este verano del Mallorca, arrancó el curso como titular, pero Mouctar ha completado una readaptación espectacular tras su lesión de rodilla y su rendimiento 'obliga' a que sea un fijo en el once, tanto por lo defensivo como por lo ofensivo, donde ya ha demostrado que puede ser una amenaza.

