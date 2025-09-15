El 'palo' de Hugo Duro: "Esto es el Valencia, el que no esté preparado..."

Hugo Duro fue uno de los pocos jugadores del Valencia CF que dio la cara a la finalización de la goleada contra el Barcelona. El delantero, visiblemente cabreado por las cosas que vio sobre el césped del Johan Cruyff, se mostró muy autocrítico con el equipo. El '9' no acepta las formas con las que su equipo volvió a ser humillado a manos de los azulgranas por tercera vez consecutiva. Su mensaje al grupo fue muy contundente: "Esto no nos puede pasar, esto es el Valencia CF, esto es primera división, el que no esté preparado..". Estas fueron sus declaraciones:

Derrota

“Es una noche muy dura porque lo de hoy se ha repetido en otras ocasiones. Es noche de mucha autocrítica, de apretarse el cinturón y tirar hacia arriba. El año pasado después de esto, también respondimos y que nos sirva para que el próximo día nadie baje del 100%. Esto no nos puede pasar, esto es el VCF, esto es primera división, el que no esté preparado.."

Reacción

“Cuando haces las cosas mal o no salen las cosas, tienes que agachar la cabeza y aguantar. Este equipo ha demostrado que trabajando y yendo juntos se puede. Huevos y trabajo no nos van a faltar. El próximo partido lo demostraremos”.

El mensaje de Gayà

El capitán del Valencia José Luis Gayà calificó de dolorosa (6-0) la goleada ante el Barcelona, que, según ha admitido, parece que les tiene la "medida tomada". "Nosotros no hemos estado finos y parece que el Barça nos tiene la medida tomada", ha señalado el capitán del conjunto che en declaraciones a Movistar LaLiga haciendo referencia a la goleada que su equipo ya encajó el curso pasado frente al conjunto azulgrana (7-1).

Sobre el encuentro, Gayà reconoció que el segundo tanto azulgrana, obra de Raphinha, dejó tocado al Valencia. "No podemos perderle la cara al partido", ha lamentado. Pese a la abultada derrota, se mostró convencido de que el equipo se recuperará "trabajando y mejorando", aunque ha insistido en que es un resultado que "duele mucho".