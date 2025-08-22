Pablo López trabaja para continuar el legado de la Academia

La asunción del Valencia CF el pasado lunes de una última mejora a las condiciones económicas ofertadas a Diego López culminó con el proceso de renovación de los tres pilares procedentes del filial, Javi Guerra, César Tárrega y el propio delantero asturiano. A lo largo de los últimos años, la aportación de los futbolistas de la Academia VCF ha resultado fundamental en la salvación de un club que ha coqueteado peligrosamente con el descenso en dos de las últimas tres temporadas. Con los tres consolidados como referentes en el once titular de Carlos Corberán, el ciclo sigue y aparecen nuevos jóvenes dispuestos a continuar ampliando el fruto de la cantera en el primer equipo. Lucas Núñez, Aimar Blázquez, David Otorbi y Pablo López.

Desde el club el objetivo para los jóvenes está definido claramente: mirarse en el espejo de Guerra y Tárrega, quienes se hicieron sitio en el primer equipo después de demostrar en el Valencia Mestalla que estaban preparados para dar el paso. Una circunstancia que, sin embargo, no impedirá que el entrenador de los mayores eche mano de los canteranos. En el primer partido de Liga, además de Rubén Iranzo, los juveniles Otorbi, Blázquez y Pablo López formaron en el banquillo al lado de Carlos Corberán.

Gran pretemporada de Pablo

Durante la pretemporada, el dinamismo en banda, además de su versatilidad para jugar también en la mediapunta, y las cualidades técnicas de Pablo López han agradado al cuerpo técnico del primer equipo. También, la capacidad táctica de Lucas en la posición de pivote. Pablo, internacional sub-19 con España, de hecho, ha sido con 183' el canterano que ha disfrutado de más minutos en los cinco amistosos de pretemporada por delante de Núñez. El futbolista nacido en La Manga (Murcia) sumó dejó buenas impresionestanto jugando tanto de encganche como de extremo a pierna cambiada desde el inicio frente al Castellón hasta la conclusión de las pruebas en el Taronja del 9 de agosto ante el Torino. En el duelo de presentación delante de Mestalla fue también quien más tiempo tuvo sobre el césped del coliseo valencianista.

Clave 'salirse' en el filial

El Valencia confía parte de su futuro a una generación todavía juvenil encabezada por Pablo López, Lucas Núñez y Aimar Blázquez. Los tres, igual que Otorbi, saben que las puertas del primer equipo están cerca, pero que para derribarlas es fundamental ayudar significativamente al filial de Miguel Ángel Angulo. Su ambición y juventud les permitirán alternar como primeros espadas del Mestalla y como hombres de apoyo en el equipo de Corberán cuando este requiera de ellos.

A día de hoy, eso sí, Pablo López es el canterano con mayor perspectiva de ir ganando, poco a poco, protagonismo en Primera división. La idea es que esta temporada, a sus 19 años, vaya conociendo la categoría, ya que se cree que por condiciones, carácter y atrevimiento puede dar rendimiento como alternativa en cualquiera de las dos bandas. Además, a nadie escapa, que mientras el Valencia no cierre la llegada de un fichaje para el extremo sus opciones para abrirse hueco irán en aumento, ya que el primer equipo no tiene relevos 'puros' a Diego López y Luis Rioja, solo alternativas como Danjuma o Raba, que no son extremos de base.