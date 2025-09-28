El Oviedo viaja a Valencia siguiendo "indicaciones de las autoridades competentes"
Los de Paunovic siguen adelante con su desplazamiento y este domingo por la tarde tienen previsto entrenar en Buñol
Javier Bengoa
Valencia
La plantilla del Oviedo ha seguido con su plan de viaje a Valencia con la intención de medirse a los de Corberán este lunes por la noche en Mestalla. El club asturiano es conocedor de las malas previsiones que apuntan hacia una alerta roja a la hora del encuentro y es que se espera una tormenta con abundante lluvia y riesgo de granizo.
En cualquier caso y siguiendo las indicaciones de las autoridades competentes, tienen previsto llegar a su destino y ejercitarse el domingo por la tarde en la Ciudad Deportiva de Buñol.
Precaución a los desplazados
Desde el club asturiano se insta a sus aficionados a mantener la máxima precaución en caso de tener programado el desplazamiento para apoyar a los de Paunovic en Valencia.
Vía: Superdeporte
