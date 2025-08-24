Osasuna - Valencia: LaLiga, en directo

empate en casa frente a la Real Sociedad (1-1)

en la jornada inaugural, el valencianismo se encomienda a la mentalidad y el fútbol de su entrenador para vivir una campaña en la que el Valencia pueda animar la lucha por las posiciones europeaseste domingo (17:00 h, El Sadar) el Valencia CF si pudo mejorar drásticamente el juego del equipo en un contexto de máxima emergencia de resultados a corto plazo, la afición tiene mucha fe en lo que el de Cheste de Carlos Corberán se enfrentará a OsasunaOviedo con el objetivo de lograr el primer triunfo de la temporada 25/26. El primero desde la goleada por tres goles a cero al Getafe en

MirandésMestalla

de principios de mayo. Así que, en Pamplona, el equipo tratará de cerrar la peor serie de resultados desde que el entrenador de Cheste cogió las riendas en enero para terminar obrando un milagro, el de la salvación tras más de 20 fechas en posiciones de descenso a Segunda.