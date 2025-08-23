Osasuna, pendiente del TAS a menos de 24 horas para el partido ante el Valencia CF

A primera hora de la tarde, cuando el entrenador Alessio Lisci compareció en la sala de prensa de Tajonar, Osasuna todavía no sabía si este domingo frente al Valencia CF, a las cinco de la tarde, podrá contar con Abel Bretrones, expulsado de manera muy rigurosa en la recta final del partido de la jornada 1 frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. "No lo entiendo, pero es lo que hay", decía el técnico italiano, ex del Levante UD, al ser preguntado por la situación de Bretones.

El Comité de Competición de la RFEF sancionó al interior izquierdo de Osasuna con dos encuentros. Osasuna ha llevado sus reclamaciones hasta el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo). Ha solicitado la cautelar, aunque no sabe aún, a menos de 24 horas para el partido, si le será concedida. Por el momento, Breteones no está en la lista de convocados del equipo rojillo, si bien, podría entrar finalmente en la lista de Lisci si el TAS accede a la petición de los navarros.

Las primeras preguntas de la comparecencia de Lisci versaron sobre el caso Bretones. "Hemos trabajado situaciones por si está o no. Trastoca, pero son cosas del fútbol. No será la primera vez ni la última", dijo el técnico, que confesó haber preparado el partido con las dos posibilidades sobre la mesa, presencia o ausencia de Abel Bretones.

Lisci ha preparado el partido con dos alternativas

"No lo entiendo, pero es lo que hay. Hay jueces que deciden y hay que respetarlo. No podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer lo estamos haciendo, que es recurrir para ver si podemos conseguir que se haga justicia desde nuestro punto de vista. Si no, lo aceptaremos y a seguir", apuntó.

De mantener la línea de tres centrales, Juan Cruz pasaría al carril izquierdo y Jorge Herrando formaría como zaguero por el mismo lado. Esa es la opción más probable si no hay luz verde para Bretrones.

Esta es la lista de convocados de Osasuna para el partido ante el Valencia

Porteros: S. Herrera, Aitor y Stamatakis

Defensas: Juan Cruz, Herrando, Rosier, Boyomo, Catena y Chasco

Centrocampistas: Torró, Moncayola, Iker Muñoz, Aimar, Rubén García, Moi Gómez, Mauro y A. Osambela

Delanteros: Raúl, Kike Barja, Budimir y Víctor

Entre los 21 convocados hay cuatro jugadores de Osasuna Promesas: Mauro, Asier Osambela, Stamatakis y Chasco. Aparte del caso Bretones, la única baja rojilla en el duelo ante el Valencia es la de Iker Benito, lesionado.