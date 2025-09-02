¿Qué opinas del cambio de cartas del Valencia CF en el mercado de fichajes?

El cierre de mercado del Valencia CF trajo consigo cierta sorpresa. El entorno valencianista y el propio Umar Sadiq consideraba que su futuro volvería a encontrarse en Mestalla, pero la Real Sociedad decidió hacerse fuerte en la negociación con Ron Gourlay y la cuerda terminó rompiéndose. En lugar del nigeriano en propiedad terminó llegando Lucas Beltrán como cedido. El argentino se suma de esta manera a una plantilla con varias caras nuevas, pero en la que varios jugadores importantes han causado baja. El tiempo dirá si, en conjunto, el equipo rinde mejor.

Lo que está claro es que se marcharon el portero Mamardashvili y los centrales Mosquera y Yarek, así como Cenk de manera definitiva. En su lugar ha llegado Agirrezabala a préstamo, Copete en propiedad y Cömert tras su fallida cesión al Valladolid. En el centro del campo, Corberán ha perdido al cedido Enzo, pero ha incorporado dos piezas que pueden ser fundamentales en destrucción, creación y llegada en segunda línea: Santamaría y Ugrinic.

Sólo un '9' y muchas alternativas de ataque

Quizá donde más movimientos se han producido está en la zona de ataque, tanto en banda como por el centro. Se han marchado dos puntas natos como Rafa Mir y Umar Sadiq. Se trabajó hasta el último momento en el regreso del nigeriano, pero lo cierto es que Hugo Duro es el único '9' puro. Aterrizaron en Mestalla atacantes de otro perfil como Raba, Danjuma, Ramazani y Lucas Beltrán. Este último como alternativa a Sadiq. Dichas caras nuevas sustituyen a hombres como Fran Pérez, Sergi Canós o Iván Jaime.

