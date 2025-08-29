Once confirmado del Valencia para medirse al Getafe en Mestalla
Los de Carlos Corberán tienen por delante una prueba complicada ante un Getafe que ha cuajado un inicio liguero sobresaliente
Álvaro García-Granero
El Valencia CF afronta la jornada 3 de LaLiga 2025/26 con la necesidad de sumar su primer triunfo. Los de Carlos Corberán solo han logrado un punto de seis posibles y llegan tras caer por la mínima en El Sadar (1-0), un resultado que dejó dudas en el arranque de curso. Mestalla vuelve a presentarse como el escenario ideal para reaccionar, aunque las bajas obligan al técnico a recomponer el plan de partido.
Bajas sensibles y la novedad de Ramazani
Corberán no podrá contar con su capitán, José Luis Gayà, expulsado frente a Osasuna, ni con Almeida y Ugrinic, ambos lesionados. En el lado positivo, la convocatoria incluye la novedad de Largie Ramazani, que podría aportar desequilibrio y velocidad en ataque. El equipo necesita dar un paso adelante en la creación ofensiva y aprovechar el empuje de su afición para disipar la incertidumbre.
El Getafe, por su parte, llega a Mestalla en medio de cierta inestabilidad. El club azulón ha vivido días convulsos con la posible salida de Uche, que finalmente no se ha concretado y estará disponible para el duelo. Aun así, el conjunto madrileño mantiene su carácter competitivo y buscará sorprender a un Valencia que afronta una primera prueba de madurez en casa tras un inicio negativo.
Once confirmado:
Julen Agirrezabala, Foulquier, Tárrega, Diakhaby, Jesús Vázquez, Santamaria, Javi Guerra, Rioja, Diego López, Danjuma y Hugo Duro
