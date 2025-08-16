Once confirmado del Valencia CF ante la Real Sociedad en Mestalla
El Valencia de Carlos Corberán inicia el campeonato en Mestalla tras una pretemporada irregular y con confianza tras golear 3-0 al Torino en el Trofeu Taronja
Álvaro García-Granero
El Valencia CF abre LaLiga 2025/26 recibiendo a la Real Sociedad en Mestalla. Será el estreno oficial de los pupilos de Carlos Corberán, después de un verano con altibajos en el que el equipo mostró dudas en varios amistosos, aunque cerró su preparación con un triunfo convincente ante el Torino que devolvió la ilusión a la afición.
El técnico ha apostado por un once equilibrado, combinando experiencia y juventud, con la intención de asegurar solidez en defensa y dinamismo en ataque. Los canteranos llegan con protagonismo, especialmente Javi Guerra, que atraviesa un gran momento tras su doblete en el Trofeu Taronja y se perfila como pieza clave en el centro del campo.
La Real Sociedad exigirá al máximo al conjunto valencianista en este primer examen oficial, pero el equipo confía en aprovechar el empuje de Mestalla y la incorporación de la Curva Nord para arrancar con buen pie la temporada y confirmar las buenas sensaciones del último ensayo antes de la competición.
Once oficial
Valencia CF: Agirrezabala, Foulquier, Tárrega, Copete, Gayà, Pepelu, Javi Guerra, Rioja, Diego López, Raba y Hugo Duro
