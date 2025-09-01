Oficial: El Valencia CF renueva y cede a Alberto Marí

Son horas de mucho trabajo las que debe afrontar el Valencia CF en esta recta final de mercado de fichajes. Algunos jugadores deben marcharse este lunes para dejar paso a un refuerzo. O dos. Todo está centrado en cerrar la incorporación de Sadiq, pero también se trabaja en paralelo para seguir encontrando acomodo a jugadores con los que no cuenta el entrenador. Fran Pérez era uno de ellos, como también lo es Sergi Canós o el delantero Alberto Marí, en cuyo futuro se confía.

De esta manera, el Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para la renovación del contrato de Alberto Marí hasta el 30 de junio de 2027. Tras esta ampliación de contrato, el delantero alicantino se marcha cedido al CD Mirandés hasta el 30 de junio de 2026.

Seis goles valencianistas desde su llegada en 2021

Alberto llegó a la Academia VCF en junio de 2021 y su destacado rendimiento le llevó a debutar con el primer equipo valencianista en abril de 2023 ante el Elche CF, influyendo de manera positiva en el devenir de aquella campaña. Con el primer equipo del Valencia CF ha competido un total de 35 partidos en los que ha marcado 6 tantos y ha asistido en una ocasión.

El curso pasado jugó en el Real Zaragoza como cedido, anotando tres tantos y repartiendo una asistencia en el conjunto maño en algo más de los 800 minutos disputados. Ahora, se incorpora a un CD Mirandés que se quedó a las puertas del ascenso a LaLiga en una polémica final de playoff, pero que se encuentra en plena reestructuración que afecta a la práctica totalidad de la plantilla. Con todo esto y a falta de lo que suceda en las próximas horas, compartirá ataque con el joven Gonzalo Petit (uruguayo de 18 años cedido por el Betis) y con el veterano Carlos Fernández, sin sitio en la Real Sociedad.