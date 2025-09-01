Oficial: Lucas Beltrán, cedido al Valencia CF

El delantero que acompañe o compita con Hugo Duro será finalmente Lucas Beltrán. El Valencia CF ha hecho oficial su llegada en calidad de cedido procedente de la Fiorentina después de no alcanzar un acuerdo con la Real Sociedad para traer de vuelta a Umar Sadiq, la primera opción para la delantera.

El ariete argentino llega sin opción de compra y previo pago de un millón de euros por el préstamo para reforzar la delantera. Es un perfil muy distinto al del atacante nigeriano, ya que es un '9' menos rematador y que juega más cómodo acompañando a otro punta, de hecho ha jugó muchos partidos como mediapunta/segundo delantero el pasado curso.

El exatacante de River Plate llegó al Calcio italiano hace dos veranos previa pago de 12,6 millones por parte de la Fiore. Durante dos temporadas en la serie A, Beltrán ha sumado 65 partidos en los que ha sumado 11 goles y ocho asistencias.

No llegará Sadiq

A pesar de ser la primera opción para la delantera durante todo el verano, el futbolista nigeriano no volverá a Mestalla después de plantarse ante su club y rechazar otras posibilidades para hacer prevalecer su deseo de jugar como valencianista de nuevo. El Valencia CF no llegó a las peticiones de la Real y la operacion se cayón, hecho que llevó a activar la vía Beltrán.