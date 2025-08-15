Oficial: Fran Pérez se marcha del Valencia CF

El Valencia CF ha hecho oficial la marcha de Fran Pérez al Rayo Vallecano en calidad de traspaso en un comunicado después de que Carlos Corberán le diera luz verde a salir. El futbolista, formado en la cantera blanquinegra, deja en caja un millón de euros más otro medio en variables, mientras que el combinado de Mestalla se guarda un 25 por cien de la futura venta del futbolista.

El atacante entraba en su último año de contrato con la entidad y todas las partes vieron que la salida era la mejor opción para él, mientras que el entrenador no se quiso desprender hasta no tener la certeza de que llegará un sustituto. Ahora el club puede aprovechar su ficha libre para acometer una incorporación en la parcela ofensiva.

Comunicado oficial

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el Rayo Vallecano para el traspaso de Fran Pérez.

El extremo, formado en la Academia VCF desde la temporada 2013-14, pone fin a su etapa como jugador valencianista después de 77 partidos oficiales disputados con el primer equipo.

Desde su debut en la élite en agosto de 2022 ante el Atlético de Madrid, Fran Pérez ha defendido con orgullo de pertenencia nuestra camiseta, siendo una de las referencias del ADN y de los valores de nuestra cantera.

El Valencia CF le desea la mejor de las suertes en su nueva etapa profesional.

Despedida de Fran Pérez

Después de casi tres lustros vistiendo al camiseta del Valencia CF desde categorías inferiores, Fran Pérez, que se definió como "un valencianista", se quiso despedir de su gente en un emotivo comunicado:

"Ha llegado el momento de despedirme de mi casa, donde he crecido, donde he aprendido millones de cosas y más importante, donde cumplí mi sueño de debutar en primera división y jugar en Mestalla delante de la afición valencianista. Siempre estaré agradecido al Valencia CF por darme la oportunidad de cumplir mi sueño.

Sinceramente, cuando debuté en el primer equipo nunca imaginé que llegaría el momento de despedirme del Valencia CF, pero el fútbol profesional tiene estas cosas. Hoy se separan nuestros caminos. Solo quería deciros que cada vez que he vestido la camiseta del Valencia CF la he llevado con muchísimo orgullo, y que cuando he saltado al césped llevando el escudo del murciélago siempre he tratado de dar lo mejor de mí. Soy valenciano y seré valencianista toda mi vida. Ahora empiezo nuevos retos en mi carrera, pero lo hago con el orgullo de haberme criado como valencianista.

Por último, quiero dar las gracias a todos los compañeros que he tenido en el Valencia CF, desde la Academia hasta el primer equipo, y cuantos entrenadores me enseñaron y ayudaron a ser futbolista profesional. También a todos los empleados del club y por supuesto, a la afición. Muchas gracias a todos, Amunt Valencia CF."