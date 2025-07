Oficial: Copete, nuevo futbolista del Valencia

El Valencia suma a sus filas a su tercera incorporación para apuntalar la defensa dirigida por Carlos Corberán. El club anunció a través de un comunicado el fichaje de José Copete procedente del RCD Mallorca, a cambio de un acuerdo adelantado por SUPER que se cerró en 3,6 millones de euros. El central firma hasta 2029 y ya se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros en la mañana de hoy lunes, después de superar de manera satisfactoria la revisión médica y conocer el que será su nuevo centro de trabajo tras su paso por el Mallorca, la Ponferradina y la SCR Penya Deportiva y formarse en las categorías inferiores del Córdoba y el Villarreal CF.

De hecho, su primera toma de contacto con su nuevo club pocas horas después de aterrizar en València en la noche del domingo. Copete aseguró a su llegada al aeropuerto de Manises estar "muy contento, ilusionado y con muchas ganas. El Valencia me ilusionaba. Seguro que va a ser un gran año”. Además, confesó que Toni Lato fue uno de los principales impulsores para que se decantara por la vía valencianista: oferta que siempre le sedujo y vio con buenos ojos. "Con Lato tengo muy buena relación y me ha hablado maravillas de València". De esta forma, Copete cierra una zaga defensiva formada, a priori, por César Tárrega, Mouctar Diakhaby y Eray Cömert, mientras que a Cenk se le busca salida después de que el club le transmitiese que no cuenta con sus servicios la próxima temporada.

COMUNICADO OFICIAL

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el RCD Mallorca para la incorporación del defensa José Copete hasta el 30 de junio de 2029.

El central andaluz (10/10/1999) acumula más de 100 partidos oficiales en las máximas competiciones nacionales, destacando su participación en la final de Copa del Rey 23-24 y en las semifinales de la Supercopa de España de la temporada 24-25. Desde su llegada al RCD Mallorca en la campaña 22-23, ha sido uno de los jugadores importantes para el combinado bermellón, equipo en el que ha demostrado su liderazgo, contundencia, intensidad y experiencia en la zaga.

El futbolista sevillano se formó en el Écija Balompié, en las categorías inferiores del Córdoba CF y del Villarreal CF, en la SCR Penya Deportiva y en la SD Ponferradina.

Copete se une al trabajo junto al resto de sus nuevos compañeros.