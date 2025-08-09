Oficial: Cenk deja el Valencia CF
El central turco, descartado por Corberán, sale cedido hasta final de temporada al Colonia hasta final de temporada
Hugo Ferrer
Después de que el conjunto valencianista desembolsara 5 millones al Olympique de Lyon en la temporada 22/23, la aventura de Cenk en el Valencia CF llega a su fin. Tras haber sido descartado por Corberán y la incorporación de Copete, el central estaba en busca de equipo. Cenk va a firmar por el Colonia, de la Bundesliga alemana.
COMUNICADO VALENCIA CF:
El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el FC Köln para la cesión de Cenk Özkacar.
El defensa turco jugará esta temporada en el equipo de la Bundesliga y el conjunto alemán dispondrá de una opción de compra al término de la cesión.
El Valencia CF le desea muy buena suerte en su próxima etapa profesional.
