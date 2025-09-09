OFICIAL: Barça - Valencia, en el Johan Cruyff

Pasadas las 18:40 horas de la tarde, el FC Barcelona ha comunicado cuál será el escenario del partido de la cuarta jornada frente al Valencia CF. Una vez ha obtenido el beneplácito de LaLiga para no cumplir con la reglamentación del mínimo de aforo, alegando razones de "fuerza mayor", el club catalán hace público que el partido será en el estadio principal de su ciudad deportiva en Sant Joan Despí: el estadio Johan Cruyff con capacidad para únicamente 6000 espectadores, dos mil menos que exige la competición para partidos de Primera División.

La autorización de LaLiga que preside Javier Tebas ha llegado aun a sabiendas de que el estadio del filial del Barça cuenta con un aforo inferior al mínimo exigido por la patronal de clubes. Tanto el club culé como la organismo que regula la competición se acogerían a las excepciones del reglamento por causa mayor, lo que hace que las posibles impugnaciones de cualquier club se quedan sin prácticamente opciones de prosperar.

El artículo XIII, sobre "graderío y asientos", establece que "los estadios deben tener un aforo mínimo de 8000 localidades para los partidos de la Primera División". Sin embargo, añade que "la Comisión Delegada de LaLiga puede eximir a los estadios del cumplimiento de este requisito por motivos demográficos, arquitectónicos u otras circunstancias específicas". El Barcelona se acoge al motivo arquitectónico, al no haber conseguido la licencia de primera ocupación por parte del Ayuntamiento de Barcelona, para reabrir el remodelado Spotify Camp Nou con un aforo reducido de 27 000 espectadores.

No obstante, el principal perjudicado ha sido el Valencia CF y sus aficionados, que han conocido a solo cinco días de la cita el lugar en el que tendrá lugar. LaLiga no ha exigido un mínimo de antelación en la decisión definitiva para que los seguidores valencianistas hayan podido organizar un desplazamiento de su equipo en óptimas condiciones.

¿Cuál será el porcentaje de localidades en zona visitante para el club de Mestalla? Si finalmente no se instalasen gradas supletorias, conforme al porcentaje del 2 % que suele destinarse a aficiones visitantes en la LaLiga española, en función de los datos de un informe de FASFE (Federación de Accoinistas y Socios del Fútbol Español), los valencianistas como máximo dispondrían de un centenar de entradas, aunque existe un alto riesgo de que no dispongan de ninguna.

Comunicado íntegro

A continuación, el comunicado íntegro emitido por la entidad barcelonista: "El partido correspondiente a la jornada 4 de Liga del domingo 14 de septiembre a las 21.00 horas ante el Valencia CF se disputará en el Estadio Johan Cruyff.

El FC Barcelona agradece a sus socios y socias, aficionados y aficionadas, su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo como ilusionante como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou. El Club informará próximamente sobre todos los detalles relativos a la organización del partido y a la gestión de las entradas".