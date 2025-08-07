Oficial: Baptiste Santamaría es el cuarto fichaje del Valencia CF

Carlos Corberán ya tiene un fichaje más para su plantilla. El Valencia CF ha hecho oficial la incorporación de Baptiste Santamaría. El francés, de 30 años, llega a Mestalla para reforzar la medular y, en concreto, la posición de pivote que dejó huérfana la salida de Enzo Barrenechea. Este es el cuarto refuerzo del equipo blanquinegro en este mercado de verano en una operación que fue adelantada en exclusiva por SUPERDEPORTE. Santamaría, que aterrizó en Valencia el miércoles por la noche, firma por las próximas dos temporadas

Santamaría, procedente del Stade Rennes francés, recala en el Valencia CF, que pagará según algunos objetivos variables por su traspaso y el club galo se quedará un porcentaje de una venta futura del jugador. El centrocampista pasó la revisión médica en el IMED este jueves a primera hora de la mañana como paso previo a cerrar su fichaje. Por la noche en su llegada a la terminal Manises tuvo sus primeras palabras como valencianista: "Estoy muy contento".

Este es el comunicado del Valencia CF:

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el Stade Rennais FC para la incorporación de Baptiste Santamaría por las próximas dos temporadas, hasta junio de 2027.

El futbolista de 30 años (09/03/1995) llega para reforzar el centro del campo, donde destaca por sus características defensivas, siendo un jugador capaz de aportar equilibrio, recuperación de balón, orden táctico, un alto ritmo físico y participar en la distribución del juego.

Nacido en Saint-Doulchard (Francia), el nuevo jugador del Valencia CF comenzó su carrera profesional en el Tours FC de la segunda división francesa y desde su salto en 2016 al Angers SCO, donde jugó cuatro temporadas, se consolidó como uno de los centrocampistas más destacados de su país.

Santamaría dio el salto posteriormente a la Bundesliga con el SC Freiburg antes de regresar a Francia en 2021 para jugar en el Stade Rennais FC, equipo en el que ha jugado 127 partidos oficiales, y en la segunda mitad de la temporada pasada, su etapa más reciente, jugó cedido en el OGC Nice.

Desde este jueves, Baptiste Santamaría se une al trabajo como nuevo jugador del Valencia CF y será presentado próximamente ante los medios de comunicación.