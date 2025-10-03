"El objetivo del Valencia es competir en cada partido"

Por dos veces, Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, ha sido cuestionado por la labor de los dirigentes en este comienzo de temporada. Preguntado directamente por si en algún momento de la temporada desde el club se ha comunicado claramente el objetivo por el que competir esta temporada, el entrenador no ha confirmado la existencia de ese mensaje por parte de los mandos. Antes, tampoco ha entrado a responder si ha echado en falta estos días la aparición pública del CEO de Fútbol, el director deportivo o el director general de la entidad.

"Me centro en que las comunicaciones con vosotros -prensa- sean con respeto. Trato de responder con sinceridad y honestidad. Cuando se pierde puede generarse un runrún, pero no es real. Vengo aquí a aclararos cosas, en el equipo estamos centrados en trabajar bien, y lo hago con tranquilidad", contestó el de Cheste sobre si ha echado de menos un discurso de club para acallar todo el ruido en el entorno tras la sorprendente derrota ante el Real Oviedo.

¿Algún dirigente marcó objetivos a entrenador y plantilla?

Más avanzada la rueda de prensa, a pregunta de SUPER, Corberán no ha entrado a detallar si algún dirigente -Kiat Lim, Ron Gourlay, Javier Solís o Miguel Ángel Corona- ha trasmitido bien al entrenador, bien al grupo de futbolista, un objetivo concreto por el que competir en la campaña 2025/26. "Siempre lo he dicho, aunque otra cosa es que no se entienda, no satisfaga el objetivo que yo diga... El objetivo es ser competitivo cada partido, no siempre lo hemos conseguido", responde.

Vía: Superdeporte