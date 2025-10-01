El nuevo sorteo 'territorial' de Copa que afecta al Valencia

El Valencia CF, así como el resto de equipos valencianos, conocerá el lunes su primer rival de la Copa del Rey. La 122º edición del Campeonato de España - Copa de SM el Rey vivirá el próximo lunes 6 de octubre a partir de las 13:00 horas uno de sus días importantes. El salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol albergará el sorteo de la primera eliminatoria de la competición, el que concita a más equipos y de las categorías más diversas.

Hasta 112 clubes a lo largo y ancho de España estarán pendientes de lo que suceda en Las Rozas, diez de ellos procedentes de categorías autonómicas y previo paso por una eliminatoria previa cuyo desenlace llega este sábado. Esta decena de conjuntos se medirán a equipos de Primera División, pero manteniendo unos criterios de proximidad geográfica introducidos como novedad en esta edición copera para hacer aún más emocionantes los duelos de las dos primeras rondas.

Los criterios de proximidad supondrán dividir la geografía española en cuatro grupos diferentes y sortear los emparejamientos grupo a grupo hasta completar los 56 duelos previstos para una primera eliminatoria a disputar entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre.

Los equipos valencianos están intregrados en el grupo 3:

LaLiga : Villarreal, Real Betis, Valencia, Sevilla, Levante y Elche.

: Villarreal, Real Betis, Valencia, Sevilla, Levante y Elche. Hypermotiob : Almería, Granada, Cádiz, Córdoba, Málaga, Castellón y Ceuta.

: Almería, Granada, Cádiz, Córdoba, Málaga, Castellón y Ceuta. Primera RFEF : Eldense, Cartagena, Murcia, Antequera y Torremolinos.

: Eldense, Cartagena, Murcia, Antequera y Torremolinos. Segunda RFEF : Torrent, La Unión, UCAM, Antoniano, Estepona, Puente Genil, Lorca y Jaén.

: Torrent, La Unión, UCAM, Antoniano, Estepona, Puente Genil, Lorca y Jaén. Tercera RFEF : Roda, Lucena y Cieza.

: Roda, Lucena y Cieza. Copa Federación : ganadores del Minera-Orihuela y San Sebastián de los Reyes-Todelo.

: ganadores del Minera-Orihuela y San Sebastián de los Reyes-Todelo. Eliminatoria previa: ganadores del Manises-Los Garres, Sporting Ceuta-Maracena y Atlético Melilla-Atlético Palma del Río.

Otros criterios

Además de la proximidad, el otro criterio que impera en el sorteo es el de emparejar a los equipos de inferior categoría frente a los de superior, estableciéndose así eliminatorias a partido único en los que el conjunto de inferior división ejercerá siempre como local.

Los cuatro conjuntos participantes en la Supercopa de España (FC Barcelona, Real Madrid CF, Atlético de Madrid y Athletic Club) quedan exentos de esta ronda de la que forman parte 112 equipos de las siguientes categorías:

Vía: Superdeporte