El nuevo delantero del Valencia CF se queda con el '15'

Lucas Beltrán, delantero argentino que el Valencia CF se ha traído cedido de la Fiorentina, ya ha elegido dorsal. De entre las opciones que estaban libres (2, 6 y 15), el 'Vikingo', como es conocido en su país por el color de su cabello, ha escogido finalmente el '15'. Este es el número que había dejado libre el central César Tárrega para colocarse el '5' a la espalda (liberado tras el adiós de Enzo Barrenechea), o también el que anteriormente han llevado otros jugadores que han pasado por el club, como el turco Cenk Özkacar, actualmente prestado al Colonia de la Bundesliga, o el delantero Manu Vallejo.

Detrás del dorsal '15' no descansa una amplia tradición de jugadores emblemáticos en el club, a diferencia de lo que ocurre con otros números icónicos como el '7' del 'Guaje' Villa o el 'Piojo' López, el '21' de Pablo Aimar, David Silva, Luis Milla o André Gomes, el '10' de Kempes, Waldo, Fernando, el '6' de Albelda, Puchades, Castellanos, el '4' de Ricardo Arias y Fabián Ayala o el '8' de Rubén Baraja, Claramunt, Robert o Pedja Mijatovic.

No obstante, con el '15' a la espalda, sí sobresale una leyenda en la historia del Valencia CF. La del lateral izquierdo del 'SuperValencia' del cambio de siglo, Amedeo Carboni. Con el '15', Carboni fue una pieza fundamental del equipo campeón de Copa en 1999, Liga en 2002 y 2004, Copa UEFA 2004 y Supercopa de Europa 2004. El ex de la Roma llegó con 32 años a València, donde todavía tiempo de jugar durante prácticamente una década y coronarse para la afición valencianista como el lateral zurdo más simbólico que ha defendido la camiseta che. Un referente para el actual capitán, José Luis Gayà.

En cuanto a la tradición argentina, amplia en el Valencia CF, el '15' ha sido un dorsal que han portado dos argentinos antes de que ahora lo asuma Beltrán. El último hasta la fecha, el mediocentro Enzo Fernández, también exfutbbolista de River Plate, uno de los fichajes de la primera etapa de Peter Lim y por quién se pagaron al Benfica 25 millones de euros. Anteriormente, en la difícil temporada 82/83 lo llevó esporádicamente al salir desde el banquillo Darío Felman.

Con ganas de cambiar su sino en Europa

En sus primeras declaraciones como futbolista del Valencia, Beltrán muestra su ambición por que las cosas salgan bien tras dos años en Europa en los que no ha podido dar todo lo mostrado en Argentina. "Soy una persona y un jugador muy exigente. Me gusta cuidar todos los detalles. Siempre trato de mejorar. Futbolísticamente, ‘doy la mano’ al equipo cuando no tenemos el balón y eso también es una virtud mía: tratar de recuperar la pelota lo más rápido posible para tenerla con nosotros. Me gusta atacar el espacio, venir a jugar al pie...".