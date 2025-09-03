Nueva opción turca para la salida de Dimitrievski

Con el mercado cerrado en la inmensa mayoría de países, las opciones de dar salida a jugadores por parte de los clubes está solamente en algunos campeonatos exóticos que cierran sus ventanas de contrataciones más tarde. En el caso del Valencia CF, el único futbolista que parece 'transferible' fuera de plazo es Stole Dimitrievski, que ve con buenos ojos quedarse en Mestalla, pero al que le siguen saliendo intereses en estos países.

Especialmente en Turquía, que cierra el mercado en diez días y donde hay clubes con potencial económico para pagar su ficha. El último equipo en interesarse por su situación, por otro lado, no es otro que el Trabzonspor, según apunta Radio Marca, y que ya negoció en su momento por André Almeida, aunque aquella opción no cristalizó.

Según la citada información, el meta macedonio no ve con malos ojos esta opción, aunque su predisposición a salir es solo si llega una oferta que le atraiga y le motive a cambiar de aires. Ahora mismo Dimitrievski se siente muy a gusto viviendo en la ciudad de Valencia y cree que puede acabar aportando cosas al conjunto de Mestalla esta temporada.

Guaita en la recámara

El guardameta de Torrent está sin equipo porque ha esperado todo el verano a que se solventase el culebrón de Dimitrievski porque su deseo es el de volver a Mestalla y poner su experiencia al servicio del equipo que le vio nacer y que lo lanzó en el fútbol de élite.

Guaita quiere finalizar su carrera vistiendo de nuevo la camiseta del Valencia CF y el club le tiene en su elenco de alternativas por si finalmente es capaz de sacar a Dimitrievski en las condiciones que quiere. En esta tesitura, el torrentí a sus 38 años ha esperado durante meses con la esperanza de que se abra esa ventana.