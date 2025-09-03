La nueva imagen del Valencia para dar la bienvenida a la ciudad
Los pasajeros podrán adentrarse y conocer fácilmente las últimas novedades del Nou Mestalla
Hugo Ferrer
Nueva imagen del Valencia CF. El club ha personalizado la puerta principal de 'llegadas' del aeropuerto internacional de Valencia-Manises. Una acción de Marketing en la que los pasajeros que lleguen a la ciudad podrán conocer, mediante un código QR, todos los detalles y novedades del Nou Mestalla. Desde este miércoles, el Valencia CF dará una bienvenida especial a los más de 10 millones de personas que según datos de AENA llegan cada año en avión al aeropuerto internacional de Valencia-Manises, situado a escasos kilómetros de la ciudad.
Las puertas tematizadas disponen de un código QR con el que cada persona tiene al alcance de su mano todas las opciones para vivir al máximo la experiencia valencianista, destacando la información sobre el Nou Mestalla. Prácticamente, desde el momento del aterrizaje, cada pasajero que llegue para conocer la ciudad de Valencia tendrá la oportunidad de entrar en contacto con el Valencia CF a través de su smartphone.
Todo un reclamo para los que viajan a la ciudad de València, así como para los seguidores valencianistas al regresar a casa, ya que cada persona tiene al alcance de su mano todas las opciones para vivir al máximo la experiencia valencianista.
