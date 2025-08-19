Las novedades en los fichajes del Valencia CF este martes 19 de agosto: Diego López, Sadiq y la 'llave del mercado'

La segunda semana de Liga avanza a la espera de que finalice la primera jornada con la disputa pendiente entre el Real Madrid y Osasuna este martes. Por su parte el Valencia CF ya trabaja pensando en el duelo contra los rojillos, próximo rival blanquinegro, el próximo domingo en El Sadar.

Corberán prepara a los suyos para sumar la primera victoria de la temporada y seguir conjuntando al equipo con las nuevas piezas que han llegado este verano. Sin embargo los movimientos en la plantilla no están ni mucho menos cerrados y hay varios frentes abiertos encima de la mesa de mercado de fichajes del Valencia CF.

La renovación de Diego López, al caer

En primer lugar la gran noticia que espera el valencianismo en las próximas horas es la renovación de Diego López. Tal y como informó SUPERDEPORTE este pasado lunes 18 de agosto, el asturiano ya ha llegado a un acuerdo con el Valencia CF para sellar el futuro del jugador.

Diego López, uno de los jugadores más en forma del equipo en los últimos tiempos, estrenó su casillero goleador frente a la Real Sociedad con un bello gol tras asistencia de Raba.

Pese a que Javi Guerra y Tárrega ya renovaron, todavía estaba pendiente y en conversaciones la ampliación del ‘Guajín’, que finalmente se firmará y ‘blindará’ a uno de los titulares importantes en el esquema de Carlos Corberán, pese a la insistencia de equipos de la Serie A y de la Premier League que se interesaron por el asturiano.

Sadiq puede ser el siguiente

Por su parte en el capítulo de llegadas el Valencia CF continúa trabajando la llegada de un ‘9’. Ese punta no es otro que Umar Sadiq, por el que presentó recientemente una oferta de cesión a la Real Sociedad.

La voluntad del jugador de regresar a Mestalla es firme y espera que la buena sintonía entre clubes termine cerrando la operación. Por el momento el nigeriano aguarda el acuerdo entre Valencia y Real Sociedad.

¿Qué pasa con André Almeida? Todas las respuestas

En otro orden de cosas también está abierta la carpeta de la salida del portugués. El futbolista portugués también está en la rampa de salida, aunque no por los mismos motivos.

SUPER ya informó en el mes de junio que Almeida estaba en el mercado y en las últimas semanas su continuidad en el club se ha complicado más que nunca. Su renovación nunca fue una prioridad, tal y como informó este medio, y con el tiempo se ha confirmado. El futbolista, no satisfecho del todo con su situación, también entiende que separar caminos es la opción inteligente.

Sergi Canós, con intereses en Grecia

Por último Sergi Canós es otro de los nombres propios del día. Para el extremo de Nules parece haberse abierto una vía en el mercado. Y es que, según ha adelantado Tribuna Deportiva, dos clubes griegos se han interesado en el extremo de Nules. Medios del país heleno lo confirman.

Este lunes, los agentes de Sergi Tenés, que son los mismos que los de Diego López, se han reunido con el Valencia y uno de los puntos de la reunión ha sido evidentemente el futuro del futbolista. La decisión de que el ex del Brentford debe salir está tomada y ambas partes pretenden que sea de la manera más beneficiosa para ambos.