Novedades en los fichajes del Valencia CF hoy viernes: Llega Ugrinic, renovaciones y el interés por un delantero

La pretemporada está llegando a su fin y el mercado de fichajes del Valencia CF tiene todavía mucho trabajo por delante. Son varios los fichajes que necesita todavía Carlos Corberán para mejorar sustancialmente las prestaciones del equipo de cara a un nuevo curso en el que se aspira a cerrar la permanencia matemática mucho antes que en la 24/25 y, con ello, soñar con cotas más altas. Las llegadas de Agirrezabala y Raba fueron las primeras, con el guardameta vasco cedido por el Athletic y el atacante como agente libre. Poco después llegó Copete mediante un traspaso negociado con el Mallorca. Queda claro que falta mucho por hacer, tanto en el apartado de salidas como de llegadas y es que dos derrotas y dos empates este verano muestran un equipo poco ilusionante. A día de hoy ya son cinco las incorporaciones.

Santamaría, Ugrinic... y los que vengan

Este viernes ha aterrizado en Valéncia Filip Ugrinic. El suizo es un jugador sobre el que hay muchas esperanzas puestas. Ugrinic disfrutará de su primera experiencia lejos del fútbol suizo en Mestalla y con una afición exigente pero que le ha recibido con buenas sensaciones en esas primeras horas. Centrocampista ofensivo, el '7' del Young Boys puede actuar como centrocampista o como mediocentro ofensivo, algo que le da a Corberán más perfiles distintos de cara a la nueva temporada.

El centrocampista ofensivo recalará en el club de Mestalla a razón de 3,5 millones más bonus (puede ascender hasta 5), tal y como ha podido confirmar este periódico. Antes llegó el pivote francés Baptiste Santamaría, lo que ofrecerá la opción de modificar en gran medida el centro del campo con dos jugadores nuevos.

Danjuma, el deseado para la delantera

Valencia CF y Villarreal CF están negociando la llegada de Danjuma al club de Mestalla. El atacante, que se desempeña tanto de extremo como en punta, ofrecerá un perfil diferente a Carlos Corberán... en caso de cerrarse el acuerdo. El jugador groguet finaliza su contrato el 30 de junio de 2026 y solo le queda una temporada de vinculación con el Villarreal. El Valencia quiere aprovechar este escenario y firmar al jugador en unas condiciones ventajosas.

Corberán confía en explotar su potencial después de sus cesiones al Girona, Tottenham y Everton. En cualquier caso, la llegada de Danjuma al Valencia CF no descartaría la incorporación de otro '9', siendo el regreso de Sadiq una de las opciones que siguen sobre la mesa.