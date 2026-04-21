El Nou Mestalla, diseñado para atletismo: así es la técnica para convertir el estadio en recinto para albergar grandes competiciones internacionales

El convenio firmado entre el Ayuntamiento de València y el Valencia CF sobre el uso del Nou Mestalla incluye la posibilidad de que el futuro estadio acoja grandes eventos de atletismo internacional. En concreto, el texto establece que el consistorio podrá disponer de la instalación para competiciones oficiales internacionales de atletismo del más alto rango europeo o mundial, tanto en categoría masculina como femenina.

Esa previsión jurídica encuentra, según el arquitecto Mark Fenwick, respaldo en la propia concepción técnica del proyecto del Nou Mestalla. El arquitecto del despacho Fenwick Iribarren ya exponía en marzo de 2022 en una entrevista concedida a los medios oficiales del Valencia que, desde el inicio, el diseño del estadio contempló la posibilidad de adaptar el recinto para este tipo de acontecimientos mediante la instalación de un gran tablero a la altura de la grada media que permita ubicar una pista de atletismo.

“Cuando iniciamos el proyecto era necesario poder montar un tablero, como una gran mesa a la altura de la grada media para ubicar una pista de atletismo. Lo cumplimos perfectamente”, señaló el arquitecto, que recordó además que esta solución no sería excepcional, ya que también puede aplicarse en otros grandes estadios. “No solo en el Metropolitano. También Wembley puede ubicar una pista de atletismo si se construye un gran tablero a cota de la grada media”, afirmó. En todo caso, esa intervención en el estadio para la celebración de un campeonato internacional de atletismo correría por cuenta del organizador y no del Valencia CF.

De este modo, la posibilidad de que el Nou Mestalla albergue atletismo de élite no queda solo en una previsión recogida en el convenio, sino que, según los responsables del diseño, también tendría encaje desde el punto de vista técnico. La combinación de ambas condiciones refuerza la idea de que el estadio no estaría pensado únicamente para el fútbol, sino también para acoger, en caso necesario, grandes citas deportivas internacionales. También, en contadas ocasiones al año, conciertos de las giras de las grandes bandas internacionales.

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El convenio también recoge la cesión gratuita del estadio al Ayuntamiento de València para cualquier gran evento deportivo, ya sea una final de la Copa del Rey, de la Champions League (aquel viejo anhelo de Rita Barberá y Juan Soler) o acoger partidos de un mundial (Mundial 2030), para el que la ciudad espera ser sede.