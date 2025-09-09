El Nottingham Forest destituye a Nuno Espírito Santo con nocturnidad y 'alevosía'

Nuevo despido para Nuno Espírito Santo. El que fuera entrenador del Valencia CF ha sido destituido al frente al Nottingham Forest por problemas con la directiva. El entrenador portugués llevaba en el cargo desde diciembre de 2023 y pese a haber pese a haber devuelto al club a competiciones europeas tres décadas después, ha sido cesado apenas iniciada la temporada.

El desenlace, sin embargo, ha estado marcado por sus tensiones con Evangelos Marinakis, propietario del club, con quien el técnico reconoció en agosto que su relación "ya no era tan cercana ni tan buena como antes" por discrepancias sobre la planificación deportiva.

A sus 51 años, el extécnico también de Wolverhampton y Tottenham abandona el Forest con contrato en vigor hasta 2028, firmado en junio de este mismo año.

Buenos números

El club inglés agradeció en un comunicado "su contribución durante una etapa muy exitosa", cuyo mayor logro llegó en la temporada 2024/25, cuando condujo a los 'tricky trees' hasta la séptima posición de la Premier League, lo que les permitió clasificarse para la Europa League, beneficiados además por la sanción al Crystal Palace.

Nuno, que asumió el banquillo tras la salida de Steve Cooper, logró mantener la categoría en su primera campaña, pese a la sanción de cuatro puntos impuesta al Forest por incumplir el Fair Play Financiero.