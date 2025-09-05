La 'mutación' del Valencia CF de Corberán

Corberán apostó desde su primer partido por una filosofía valiente y por una amplia gama de 'colores' tácticos en su Valencia CF. En apenas tres jornadas de competición se han podido ver algunas de esas variantes y sobre todo, la figura de un mismo jugador teniendo roles completamente distintos de un partido a otro. Evidentemente con el matiz de Pamplona, donde la temprana expulsión condiciona un encuentro en el que sin embargo hubo varios cambios de sistema. Desde Rioja como falso carrilero, Jesús Vázquez como tercer centrocampista al rol de Javi Guerra en salida de balón.

El primer partido del Valencia CF contra la Real Sociedad sirvió para ver un 4-4-2 más o menos claro de inicio pero con muchos cambios durante el duelo. Diego López por izquierda, Rioja por derecha, Raba como hombre libre y Hugo Duro arriba. Lo más interesante y donde más cambios está teniendo el Valencia de Corberán es esa mutación desde la defensa al ataque y cómo un cambio de centrales o lateral genera un efecto dominó en el resto de compañeros. Ya se vio en el Trofeu Taronja, donde Foulquier acudió a posición interior en ocasiones y así llegó el gol de Javi Guerra. Contra la Real Sociedad sucedió algo similar, aunque con matices.

Copete como central zurdo, Tárrega como central que fija por dentro y Foulquier como central diestro dibujaban una línea de tres atrás para generar ese cambio de posición que buscaba ganar amplitud y sumar más futbolistas por dentro. Gayà dando amplitud por izquierda, Rioja por derecha y hasta cinco jugadores por dentro en distintas alturas. Pepelu en la primera, Guerra, Raba y Diego López amenazando intermedias y Hugo Duro fijando arriba. La primera gran ocasión del Valencia en el partido llegó en el minuto 18 precisamente desde una transición con Rioja partiendo desde derecha, apoyo en Guerra por dentro, apertura al exterior de Gayà por izquierda y hasta cuatro jugadores atacando el corazón del área.

Corberán tenía bien estudiada a la Real y estuvo cerca de darle resultado en un encuentro en el que el Valencia CF se adelantó en el marcador precisamente gracias a una jugada en la que se vio otra de las premisas de este Valencia CF. Ataque rápido ante defensa desorganizada y mucho desmarque de ruptura al espacio. Así llegó el 1-0. Mala salida de Remiro, Foulquier rápido para Raba y con Hugo Duro fijando a Zubeldia, Diego López atacaba la espalda del '5' donostiarra con Aramburu fallando en el marcaje. La pizarra dio resultado.

El partido de Osasuna y la Real Sociedad

Pamplona fue un partido distinto en el que Corberán lo intentó de todas las maneras con muchos registros distintos, pero sin fortuna. Diego dando amplitud y Gayà por dentro, falsa línea de cinco con Rioja en fase defensiva cerrando su carrilero zurdo... Muchas opciones, pero todo se fue al traste primero con el gol en contra en el que Diego no siguió a Rosier y con la expulsión del capitán.

Tras un punto de seis posibles el encuentro contra el Getafe era fundamental para medir cómo iba a vivir el equipo el parón. Y Corberán encontró la versión competitiva que el equipo necesitaba ante un rival que llevaba pleno. No fue una primera parte de notable, pero sí de esos partidos que se ganan desde la pizarra y que contaron con detalles interesantes. El primero de ellos fue la diferencia de quién daba amplitud y quién acudía por dentro. La parte diestra estaba clara. Rioja era el jugador que hacía de 'carrilero' por derecha y -esto era más novedad- quien cerraba más de manera permanente en línea de cinco en defensa (obligado por el sistema azulón). Sin embargo, las diferencias tácticas y técnicas de Diego López y Danjuma, así como la ausencia de Gayà, hicieron que quien daba amplitud por izquierda no fuera el lateral (Jesús Vázquez) sino Danjuma, el extremo. Y dio resultado.

Lectura de lateral y extremo

En este saque de portería del minuto 60 se puede observar como incluso cuando la tiene Julen, Jesús Vázquez ocupa espacio interior y Danjuma (que no aparece en imagen) es quien da más profundidad para estirar y fijar su marca. De hecho, la jugada evoluciona y es Danjuma quien busca centro lateral desde zona alejada y Jesús Vázquez termina prácticamente en la frontal como un 'invitado' en el centro del campo.

En el fútbol actual, Corberán está demostrando tener ese abanico de posibilidades tácticas en función de las diferencias de sus activos (Gayà/Jesús o Danjuma/Diego) y dependiendo de quién esté sobre el césped que cumplan un rol determinado. También, evidentemente, en base a cómo juega el rival (Getafe con línea de cinco o Real Sociedad con una línea de cuatro).