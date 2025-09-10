La multinacional estadounidense Aramark gestionará la restauración del Nou Mestalla

El Valencia ha anunciado que la multinacional estadounidense Aramark se encargará de gestionar la restauración del público general en las barras del estadio, del catering de las distintas zonas de hospitalidad y de la zona fan del Nou Mestalla, cuya inauguración está prevista para verano de 2027.

Aramark, que presta su servicio en el Camp Nou, Metropolitano, San Mamés, RCDE Stadium y Benito Villamarín, gestionará un total de 52 puntos de venta distribuidos por todo el estadio y contará con una cocina central de 1.000 m2 que "garantizará así la máxima calidad, agilidad en el servicio y capacidad de respuesta en cada partido y evento".

La compañía trabaja de forma conjunta con el Valencia CF para dar forma a una propuesta gastronómica "de primer nivel" y ya han acordado que en los bares del estadio se lanzará una marca exclusiva que ofrecerá una propuesta gastronómica inspirada en el estilo 'high street', pero con guiños a la cocina mediterránea.

Aramark implementará soluciones tecnológicas para agilizar el servicio y optimizar el proceso de compra, como quioscos de autopedido y pago, y una tienda autónoma que, mediante la aplicación de inteligencia artificial, permitirá realizar pagos automáticos en tiempo récord.

Todo ello, se complementará con la plataforma "Fan Aramark", diseñada específicamente para los aficionados valencianistas, que ofrecerá información detallada del servicio, acceso a promociones exclusivas y posibilidad de realizar pedidos antes de cada partido.

"El Nou Mestalla será, sin duda, uno de los mejores estadios de fútbol del mundo. Nos enorgullece trabajar conjuntamente con un club centenario para hacer realidad su visión de liderazgo, innovación y excelencia. Conseguiremos que la gastronomía acompañe a la experiencia de los aficionados del Valencia CF, en este proyecto tan transformador", ha afirmado Mario Rodríguez, director de Operaciones de la compañía en España.

Por su parte, el director general del Valencia, Javier Solís, ha destacado: "Este acuerdo permitirá al aficionado del Valencia CF disfrutar en el Nou Mestalla de la mejor oferta gastronómica a través de numerosos puntos de venta repartidos por todo el estadio, así como en la fan zone y proporcionará el mejor catering al área de hospitality".

Además, con el programa Be Well. Do Well. de Aramark perseguirán la reducción del desperdicio alimentario, la minimización del uso de envases desechables y la implantación de una oferta gastronómica sostenible.

Acuerdo con Elevate

Este nuevo paso con Aramark llega pocas semanas después del acuerdo al que llegó el Valencia CF con Elevate, líder global en consultoría de deporte y entretenimiento, para impulsar la estrategia de comercialización de los ‘naming rights’ del Nou Mestalla. "Esta colaboración marca un nuevo paso decisivo en la visión a largo plazo del Club, que en verano de 2027 inaugurará su nuevo estadio, con el que generará nuevas vías de ingresos que impulsarán el crecimiento económico y deportivo a lo largo de las próximas décadas", apuntó la entidad.