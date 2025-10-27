Muere José Manuel Ochotorena, leyenda del Valencia y expreparador de porteros de la Selección

José Manuel Ochotorena ha fallecido este lunes a los 64 años de edad. El Valencia, donde es considerado toda una leyenda, confirmó su fallecimiento a través de las redes sociales. El exguardameta sufría una enfermedad desde hacía tiempo.

Ochotorena fue un mítico portero del Valencia, donde fue incluso capaz de ganar un Trofeo Zamora. También jugó en el Real Madrid, con quien ganó una Copa de la Liga, tres Ligas y dos Copas de la UEFA. De hecho, debutó en Primera División con el equipo blanco gracias a la famosa huelga de futbolistas de 1982.

Aunque en el Madrid tuvo pocas oportunidades. Primero, a la sombra de Miguel Ángel y, posteriormente, también relegado al banquillo entre lesiones y la fuerte irrupción de Paco Buyo. En 1988, fichó por el Valencia, en el que demostró ser un guardameta de primer nivel.

Fue capaz incluso de ganar un Trofeo Zamora en Mestalla, e incluso se ganó ser convocado con la selección española para el Mundial de Italia 90, al que fue junto a Andoni Zubizarreta y el sportinguista Juan Carlos Ablanedo. Más tarde, Ochotorena también pasó por el Tenerife y terminó su carrera como futbolista en el Logroñés.

Posteriormente, dejó una huella imborrable como formador de porteros. En el rol de entrenador de guardametas, José Manuel Ochotorena se convirtió en campeón de Europa y del mundo con la selección española. Estuvo en el combinado nacional desde 2004 hasta 2010, y fue el encargado de llevar al mejor nivel a porteros como Iker Casillas o Víctor Valdés.

El comunicado del Valencia

Desde el Valencia CF lamentamos profundamente el fallecimiento de José Manuel Ochotorena, Leyenda de nuestro Club y referente del fútbol español. Mítico portero del Valencia CF, donde llegó a ser trofeo Zamora, siguió forjando su leyenda y dejando una huella imborrable como formador de porteros. Con este rol también se convirtió en campeón de Europa y del mundo con la selección española. Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos. Te vamos a echar mucho de menos, compañero.