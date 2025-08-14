Los motivos de Santamaría, Ugrinic y Danjuma para llegar al Valencia CF

Baptiste Santamaría, Arnaut Danjuma y Filip Ugrinic se presentaron al valencianismo antes del estreno de LaLiga y una semana después de su fichaje por el Valencia CF. Los tres mostraron su ilusión por jugar en Mestalla y dieron las razones por las que se han decantado por firmar como blanquinegros, poniendo de manifiesto asuntos como el discurso de Carlos Corberán o la grandeza del escudo, poniendo de relieve lo rápido que se decidieron por aceptar la oferta.

En primer lugar Danjuma, que pudo expresarse en español y que destacó la importancia de firmar por un club que está cerca, que no le ha obligado a hacer mudanza y que ha apostado por hacerle un contrato de tres años, repitió en numerosas ocasiones que el Valencia CF es "un gran club" a pesar del sufrimiento de los últimos años.

Danjuma, 'prendado' de Mestalla

El atacante neerlandés se mostró muy contento con poder tener Mestalla a su favor, destacando lo difícil que es jugar como visitante en el coliseo de la Avenida de Suecia. Danjuma reconoció que los primeros contactos los dejó en manos de sus agentes, pero que las conversaciones con Carlos Corberán fueron muy importantes para firmar.

Ricardo Costa, 'consejero' de Ugrinic

Por lo que respecta a Ugrinic, reveló conversaciones con Ricardo Costa y con Eray Cömert cuando apareció la oportunidad de firmar por el Valencia CF y señaló que lo tuvo muy claro, que la demora de siete días fue una cuestión de negociación entre los clubes.

La persuasión de Corberán

Por último, Santamaría también apuntó al factor Corberán: "Me muevo mucho por las sensaciones. Cuando me llamó pudimos hablar el mismo idioma, que es el del fútbol. Me convenció rápido", dijo sobre su charla con el técnico.