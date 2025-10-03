Mosquera y Yarek volverán a liderar la zaga de la sub-21

Yarek Gasiorowski y Cristhian Mosquera atraviesan un buen momento en sus nuevas etapas. Las que posiblemente han sido las bajas más sensibles de la plantilla del Valencia CF 2025/26 están demostrando su valía tanto en sus respectivos clubes, Arsenal y PSV Eindhoven, como en la selección nacional, que en el mes de septiembre dio comienzo una nueva etapa tras la destitución de Santi Denia y el nombramiento de David Gordo.

Los jóvenes defensas formados en la academia del club blanquinegro han comenzado con buen pie en sus nuevos destinos: no solo están disfrutando de minutos en la competición nacional, sino que también están defendiendo sus nuevos colores en la máxima competición europea, la Champions League.

Su rápida adaptación e inmediato rendimiento está causando revuelo en sus aficiones. Los 'gunners' han llegado a manifestar a través de redes sociales que el central hispano-colombiano es "un jugador de élite" y que el precio de su traspaso, una cantidad cercana a los 20 millones de euros, fue una "ganga" y "un robo a plena luz del día".

Presentes en la lista de 'la rojita'

El buen hacer de ambos en este inicio de temporada les llevó a ser convocados por la Selección española sub-21 en el mes de septiembre, en la que fue la primera lista de David Gordo como seleccionador de 'la rojita'. Mientras que Christian Mosquera ya se había enfundado la camiseta del combinado nacional con anterioridad, ya que el '3' estuvo presente en el Europeo que se disputó este verano y formó junto a César Tárrega la zaga española, para Yarek fue la primera vez que recibía la llamada de la sub-21.

En su debut bajo las órdenes del nuevo seleccionador, en el partido ante Chipre, el de Polinyà del Xúquer disputó los 90 minutos del encuentro y fue el autor de uno de los tres goles que le otorgaron la victoria a la selección nacional. Además, formó pareja de centrales junto a Mosquera, que se estrenó como capitán de la sub-21.

David Gordo ha dado a conocer este mediodía los futbolistas que defenderán la elástica española en el parón internacional del mes de octubre, en el que 'la rojita' se medirá en un amistoso ante Noruega y frente a Finlandia en el tercer choque de la fase de clasificación para el Europeo de 2027. Entre los 23 seleccionados vuelven a hacerse ver los nombres de ambos exvalencianistas, un reflejo y una recompensa a su dinámica en sus respectivos clubes.

