Mosquera rompe su silencio: "Mucha mentira"

Cristhian Mosquera ha roto su silencio después de su salida al Valencia. El nuevo jugador del Arsenal ha pedido comprensión a los aficionados por su salto a un equipo Champions y ha cuestionado el duro comunicado oficial que emitió el club en el que se le responsabilizaba únicamente de la venta: "Esta decisión responde al deseo expresado de forma clara e inequívoca por parte del jugador, que ha manifestado su voluntad de no renovar el vínculo contractual con el Valencia CF y de recalar exclusivamente en el Arsenal FC.". Unas palabras que tuvieron respuesta del agente Sergio Barila a través de SUPER. Estas son ahora las palabras del jugador en una entrevista a El Larguero de la Cadena SER:

Comunicado

"Está claro que cuando uno sale de la que ha sido su casa, le gustaría que fuera todo un poco diferente. Tanto el comunicado, como cosas que han ido saliendo. Yo nunca voy a hablar mal del Valencia porque soy valencianista y es un club que me lo ha dado todo. Me hubiera gustado que hubiera sido un poco diferente, pero a veces en el fútbol tienes que mirar por ti mismo, y habrá partes que lo entiendan y otras que no. Yo estoy tranquilo porque siempre que me puse la camiseta del Valencia, lo di todo".

Ofertas en enero que rechazó

"Sí, es verdad., se ha hablado que llevaba tiempo pensando en salir del Valencia, mucha mentira. Yo siempre he estado central en el Valencia y mi agente hasta el último momento tuvo comunicación con el club para renovar, pero no se llegó a un acuerdo y cuando no se llega a un acuerdo tocan cambios".

Valencianismo y afición

Arsenal y Sub-21

"Ha sido un verano de mucho movimiento, de cambios, pero estoy muy contento de estar aquí con la selección. La vida, gracias a Dios, me está tratando bien. La llegada a Inglaterra ha ido muy bien, tanto por el club como por la afición".