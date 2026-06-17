Moretti se fija en un talentoso centrocampista valenciano

El exjugador valencianista Emiliano Moretti, es el actual team manager del Torino, el italiano asumió el puesto en 2021 y ahora podría incorporar un nuevo talento valenciano para el Toro. El 'elegido' es Marcos Roldán, jugador de 19 años que ha pasado por las categorías inferiores de Valencia y Levante. Actualmente, el joven centrocampista milita en el juvenil A del Girona.

El Torino no es el único equipo que ha mostrado interés por el centrocampista valenciano, el Cagliari y uno de los grandes clubes europeos como es el Ajax de Ámsterdam, también tienen los ojos puestos en Marcos Roldán.

La reciente incorporación de Míchel al club holándes tiene mucho que ver, pues el entrenador catalán subió a Marcos Roldán en algunas ocasiones a entrenar con el primer equipo del Girona, es decir, lo conoce de muy buena mano.

Marcos Roldán durante un entrenamiento con el primer equipo / Instagram

¿Cómo juega Marcos Roldán?

Marcos Roldán es un centrocampista moderno con alma de jugón. Su hábitat natural sobre el terreno de juego son las posiciones de interior y mediapunta, un rol donde dejó grandes destellos durante su primer año como juvenil. Aunque esta última temporada ha mostrado un gran sacrificio y madurez táctica asumiendo muchos partidos en la base de la jugada como mediocentro.

Su perfil es muy comparable al de Álex Baena, un futbolista con carácter asociativo que domina a la perfección el juego por dentro, pero que también es una amenaza constante cuando parte desde la banda izquierda a pierna cambiada.

Marcos Roldán / Instagram

Físicamente imponente y con una técnica exquisita, Roldán destaca por su potencia y un letal cambio de ritmo ideal para romper líneas de presión en conducción.

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Además, cuando pisa el último tercio del campo hace valer otra de sus grandes virtudes, un excelente golpeo de balón, consolidándose como un centrocampista total, dinámico y vertical.