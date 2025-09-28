Miles de aficionados, pendientes de LaLiga y el juez de Competiciones

El partido de Liga entre el Valencia y el Oviedo continúa programado para la noche del lunes, momento en el que se prevé que siga vigente la alerta roja sobre la ciudad de València por lluvias torrenciales. Bajo esta situación, que según la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) es potencialmente "peligrosa", el Ayuntamiento de València ha suspendido cualquier actividad lectiva en la ciudad, ordena el cierre de parques y jardines y prohíbe la práctica deportiva, dependiente de los servicios municipales, desde las 04:00 horas del lunes, 29 de septiembre.

Además, para la jornada del lunes, el Ayuntamiento recomienda a la ciudadanía que permanezca en casa, deje libre las vías para los servicios de emergencia y se refugie en plantas altas o puntos elevados ante la amenaza de inundación. En este contexto, el partido de la séptima jornada de Liga entre el Valencia y el Oviedo, en el estadio de Mestalla, podría ser suspendido conforme a las instrucciones generales que emanan de AEMET y Emergencias de la Generalitat Valenciana.

Más de la mitad de abonos deberían desplazarse desde pueblos y comarcas

Las instituciones del fútbol español, no obstante, todavía no han tomado una decisión sobre la que están pendientes miles de aficionados. Cabe recordar que por encima del 55 % de los abonados del Valencia CF proceden de las comarcas y otras regiones distintas al 'Cap i Casal'. En concreto, alrededor de diez mil socios del club, según informó en noviembre de 2024 el propio Valencia, se vieron afectados por la riada del 29 de octubre.

Las localidades de l'Horta Sud en el este nuevo temporal que se avecina se encuentra nuevamente entre las zonas donde la probabilidad de tormentas es más elevado.

Conforme las previsiones de AEMET, se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas en el litoral norte de Castellón y en toda la costa de València. Este episodio de lluvias, calificado como de "peligro extraordinario", podría provocar inundaciones y crecidas repentinas en cauces, por lo que se ha instado a extremar las precauciones y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

El Oviedo, instado a "garantizar el viaje"

Ese domingo por la mañana, el Real Oviedo consultó sobre la situación de emergencia a las autoridades futbolísticas españolas. LaLiga comunicó al club del Principado que debían "garantizar el viaje" para estar sobre el terreno, llegado el momento de tomar una decisión. De hecho, los oviedistas se entrenaron ya en tierras valencianas en la tarde del domingo, en concreto, en la ciudad deportiva del Levante UD en Buñol.

Decisión final por parte del Juez de Competiciones

Ambos clubes, Valencia y Oviedo, han estado el domingo en contacto tanto con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como con LaLiga. Es el organismo presidido por Javier Tebas el que debe solicitar al Juez de Competiciones Profesionales, dependiente de la Federación, la suspensión del partido.

Desde el club blanquinegro se está a la espera de decisiones de Liga y RFEF para poder informar con antelación a sus abonados y aficionados, y se manda un mensaje de precaución ante la situación de alerta. Por su parte, el Oviedo aguarda una respuesta clara por los organismos futbolísticos, que no ha recibido este domingo.

LaLiga y Federación están demorando una respuesta mientras esperan la evolución climatológica durante las primeras horas de lunes. Desde ambos organismos se ha indicado a los clubes que en la mañana del lunes valorará nuevamente si se suspende o puede jugarse el partido. La decisión podría llegar tarde para los cerca de 130 aficionados carbayones que tienen previsto este lunes al mediodía viajar hacia València en vuelo directo. Incluso, para los miles de valencianistas que podrían desplazarse al estadio para ver a su equipo a partir de las 21:00 horas.

Como ejemplo del proceder de uno y otra institución deportiva se halla el precedente de principios de marzo. Entonces, pasada la hora del choque, con los jugadores calentando y la afición en las gradas de La Cerámica, se decidió la suspensión del Villarreal - Espanyol. Aquel día la alerta naranja de las horas previas se tornó roja dos horas de la cita.

